هددته بفضح أمر الحمل .. السجن أربع سنوات لامرأة ابتزت سون أثناء فترته في توتنهام

السيدة وشريكها ابتزوا سون بأكثر من 150 ألف جنيه استرليني...

حُكم بالسجن على امرأة ابتزت سون هيونج مين، بادعاء حملها منه وابتزت نجم لوس أنجلوس الأمريكي، بأكثر من 150 ألف جنيه إسترليني خلال فترة لعبه في توتنهام.

يُزعم أن المرأة الكورية الجنوبية أرسلت صورة بالموجات فوق الصوتية لطفل، ادعت أنه طفل سون في عام 2024، وابتزت نجم الدوري الإنجليزي السابق لأكثر من عام قبل أن تعتقلها شرطة سيول.

    أفادت قناة سكاي نيوز أن امرأة كورية جنوبية، تم تحديد هويتها على أنها تحمل اسم يانج، اتُهمت بابتزاز 300 مليون وون (152 ألف جنيه إسترليني) من نجم توتنهام السابق سون في عام 2024 بعد أن أرسلت له صورة بالموجات فوق الصوتية لطفل ادعت أنه لاعب كرة القدم وطلبت منه المال مقابل التزام الصمت. تآمرت يانج لاحقًا مع رجل يدعى يونج لمحاولة ابتزاز المزيد من المال من لاعب المنتخب الكوري الجنوبي.

    يوم الاثنين، قالت محكمة سيول المركزية إن يانج كذبت على سون، على الرغم من أنها لم تؤكد بعد من هو والد الطفل الذي كانت تحمله. وأضافت المحكمة أن السيدة المعنية نفت تهم الابتزاز ومحاولة الابتزاز. وحكمت المحكمة على يونج، الذي اعترف بجريمته، بالسجن لمدة عامين.

    في مايو 2025، أفادت وكالة يونهاب للأنباءوصحيفة كوريا تايمز أن المرأة في العشرينات من عمرها والرجل في الأربعينات من عمره يخضعان للتحقيق من قبل الشرطة الكورية الجنوبية بتهمة محاولة الابتزاز.

    كيف تسير الأمور بالنسبة لسون؟

    بعد أن قاد توتنهام هوتسبير إلى لقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي، غادر سون النادي اللندني بعد قرابة عقد من الزمن قضاه فيه. ثم توجه أسطورة توتنهام إلى الولايات المتحدة وانضم إلى لوس أنجلوس.

    في فريقه الجديد، شارك سون في 13 مباراة في جميع المسابقات، حيث سجل 12 هدفًا رائعًا وساعد فريقه في الوصول إلى نصف نهائي الدوري الأمريكي، حيث خسر أمام فريق فانكوفر وايتكابس بقيادة توماس مولر في ركلات الترجيح.

    مستقبل سون في الدوري الأمريكي لكرة القدم أصبح موضع تساؤل بعد أن زعمت بعض التقارير أنه قد ينتقل على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية في يناير، لكن النجم الكوري الجنوبي نفى هذه الشائعات مؤخرًا، حيث قال لصحيفة TB Chosun: "لم أتحدث أبدًا مع أي نادٍ بشأن انتقال شتوي. هذه الأحاديث غير صحيحة على الإطلاق. بالنسبة لي، إظهار الاحترام لناديي وتقديم كل ما لدي في الملعب - هذا هو الأهم. هذا لن يتغير. لن أغادر هذا الشتاء، أو في أي وقت آخر، طالما أنا هنا. أحترم هذا النادي بشدة. طالما أنني أرتدي شارة هذا النادي، لن يكون هناك شيء اسمه انتقال أو إعارة. أبدًا".

    وأضاف: "أعلم أن المشجعين يشعرون بالارتباك عندما تنتشر الشائعات. لكن هذه القصص غير صحيحة. وبصراحة، قد يكون من عدم الاحترام لفريقي أن أتحدث بهذه الطريقة. أنا أحب هذا النادي، وأحترم الجميع هنا احترامًا كبيرًا."

    عودة ابنه إلى فريق سبيرز

    أعلن توتنهام الأسبوع الماضي بشكل مفاجئ أن أسطورة النادي سون سيحضر مباراة دوري أبطال أوروبا المقبلة ضد سلافيا براج يوم الثلاثاء. انتقل سون إلى أمريكا مباشرة بعد جولة توتنهام التحضيرية للموسم في آسيا، حيث ودّع النادي بشكل عاطفي أمام جماهيره المحبة في كوريا الجنوبية، وسيحظى الآن بفرصة لتوديع توتنهام بشكل لائق على أرضه.

