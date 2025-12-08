هددته بفضح أمر الحمل .. السجن أربع سنوات لامرأة ابتزت سون أثناء فترته في توتنهام

أفادت قناة سكاي نيوز أن امرأة كورية جنوبية، تم تحديد هويتها على أنها تحمل اسم يانج، اتُهمت بابتزاز 300 مليون وون (152 ألف جنيه إسترليني) من نجم توتنهام السابق سون في عام 2024 بعد أن أرسلت له صورة بالموجات فوق الصوتية لطفل ادعت أنه لاعب كرة القدم وطلبت منه المال مقابل التزام الصمت. تآمرت يانج لاحقًا مع رجل يدعى يونج لمحاولة ابتزاز المزيد من المال من لاعب المنتخب الكوري الجنوبي.

يوم الاثنين، قالت محكمة سيول المركزية إن يانج كذبت على سون، على الرغم من أنها لم تؤكد بعد من هو والد الطفل الذي كانت تحمله. وأضافت المحكمة أن السيدة المعنية نفت تهم الابتزاز ومحاولة الابتزاز. وحكمت المحكمة على يونج، الذي اعترف بجريمته، بالسجن لمدة عامين.

في مايو 2025، أفادت وكالة يونهاب للأنباءوصحيفة كوريا تايمز أن المرأة في العشرينات من عمرها والرجل في الأربعينات من عمره يخضعان للتحقيق من قبل الشرطة الكورية الجنوبية بتهمة محاولة الابتزاز.