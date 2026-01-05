"حاولوا إيقاف ريال مدريد لكن لم ينجحوا" .. فابيو كابيلو يصف الحكام بـ "المافيا" ويقترح تغييرًا ثوريًا في تقنية الفيديو!

أجرى فابيو كابيلو مقابلة مطولة مع صحيفة ماركا الإسبانية، ومن بين الموضوعات المختلفة التي تم تناولها، أثار موضوع الحكام ضجة كبيرة، وهو موضوع دائمًا ما يكون محوريًا ويستمر في إثارة الجدل، وربما أكثر من أي وقت مضى منذ إدخال تقنية VAR.

المدرب السابق لروما وميلان ويوفنتوس انتقد نظام VAR بشكل خاص، متهمًا الحكام بعدم الرغبة في الحصول على المساعدة من أولئك الذين يعرفون كرة القدم جيدًا مثل اللاعبين السابقين.

وقد وصف كابيلو في المقابلة مع الصحيفة الإسبانية الحكام بأنهم "مافيا" بسبب هذا الجانب بالذات. وفيما يلي تصريحاته.