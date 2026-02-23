Getty
هانسي فليك يوجه رسالة واضحة إلى لامين يامال بعد رد فعل غاضب من نجم برشلونة الشاب على استبداله في فوز ليفانتي
يامال يريد أن يلعب كل دقيقة من كل مباراة
يواصل يامال تعزيز سمعته كأحد أكثر المواهب إثارة في عالم كرة القدم. ومن المتوقع أن يفوز بجائزة الكرة الذهبية عدة مرات. ومع ذلك، فقد طُرح سؤال غريب حول موقفه وضرورة تجنب الانغماس في الضجة الإعلامية المحيطة به.
لا يساور فليك أي قلق في هذا الصدد، حيث يعتبر المسؤولون في كامب نو أن رغبة لاعبهم رقم 10 في اللعب في كل دقيقة من كل مباراة أمر إيجابي. كانوا في وضع يسمح لهم بمنح يامال قسطًا من الراحة بعد تسجيله ثلاثة أهداف في مرمى ليفانتي.
فليك يرد على استبدال يامال
قدم يامال تمريرة حاسمة لفيرمين لوبيز الذي سجل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 81، مما يعني أنه قد أدى مهمته لهذا اليوم. كان الشاب محبطًا بشكل واضح لاضطراره للجلوس على مقاعد البدلاء قبل صافرة النهاية.
سارع فليك إلى التخفيف من حدة الموقف بعد المباراة، حيث قال للصحفيين عندما سئل عن سلوك يامال: "أي رد فعل؟ هل كان غاضبًا؟ هذا أمر طبيعي. بالنسبة لي، الأهم هو أننا فزنا وأن لدينا لاعبين يستحقون اللعب، مثل [رووني] باردجي.
"أعجبتني موقفه عندما دخل الملعب. هذا كل شيء. أنتم تبالغون في كل ما يفعله لامين. إذا كان مستاءً بسبب استبداله، فهذا أمر طبيعي".
النجم الشاب برنال يلفت الأنظار مجددًا في برشلونة
فوز برشلونة أعاده إلى صدارة جدول الدوري الإسباني، بفارق نقطة واحدة عن غريمه ريال مدريد. ساهم هدف مارك برنال في وقت مبكر من المباراة في التغلب على ليفانتي وساعد في تهدئة الأعصاب.
وأضاف فليك: "كان التسجيل المبكر مهمًا للغاية؛ فقد رأينا الثقة التي كانت لدينا منذ البداية. مع تقدم المباراة، تحسنا وأصبحنا نستحق الفوز".
وتحدث عن قيمة برنال في تحقيق الفوز، حيث منح اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا والخريج من أكاديمية النادي مكانًا أساسيًا في قلب خط الوسط: "عندما تلعب بخط دفاع منخفض، تحتاج إلى مساعدة لاعبي خط الوسط الذين يتقدمون من الخط الثاني. مارك لاعب رائع للمستقبل. آمل أن يكون له مستقبل مشرق إذا حافظ على صحته".
وأضاف فليك عن أداء برنال بشكل عام، حيث يواصل الشاب نموه في دوره كنجم كبير في كاتالونيا: "لقد قام بعمل رائع، لقد منحنا تنظيمًا مع الكرة، إنه يعرف أين يجب أن يكون في كل لحظة، ويتحكم في الكرة. أحب مشاهدته وهو يلعب".
سجل النجم الهولندي فرينكي دي يونج الهدف الثاني لبرشلونة في المباراة، بعد تمريرة من اللاعب البرتغالي المتعدد المواهب جواو كانسيلو. يخوض الظهير البالغ من العمر 31 عامًا موسمه الثاني مع البلوغرانا، ويؤثر بشكل كبير على مجريات المباراة في كلا طرفي الملعب.
وقال فليك وهو يثني على المدافع السابق لمانشستر سيتي والهلال: "لقد كان رائعًا، وخلق فرصًا وهذا ما أريد أن أراه. أظهر قوته. يمكنه مساعدتنا كثيرًا".
سباق اللقب: برشلونة يعود إلى صدارة الدوري الإسباني بعد هزيمة ريال مدريد
لا يزال أمام برشلونة 13 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث يسعى الفريق للدفاع عن لقبه المحلي بنجاح، ويسعد فليك بالعودة إلى صدارة السباق. وقال الألماني عن استعادة الصدارة: "إنه أمر مهم وإيجابي. أتيحت لنا الفرصة بعد نتيجة السبت واستغليناها. لكن لا يزال الطريق طويلاً. اليوم قدمنا الرد الذي كنا بحاجة إليه".
تعرض ريال مدريد لهزيمة مفاجئة 2-1 أمام أوساسونا في آخر مباراة له، مما ترك الباب مفتوحًا أمام برشلونة. سيعود فريق فليك إلى الملاعب يوم السبت عندما يستضيف فياريال، قبل أن يخوض مباراة الإياب في نصف نهائي كأس الملك ضد أتلتيكو مدريد، الذي يتخلف عنه حاليًا بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين.
