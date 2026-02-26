Getty Images Sport
هانسي فليك يتحدث عن رد فعل لامين يامال على استبداله، مدركًا أن قرارات مدرب برشلونة ستثير دائمًا الانتقادات
تحديق مكثف في برشلونة
تصدر يامال عناوين الصحف في المباراة الأخيرة ضد ليفانتي بسبب رد فعله الغاضب على استبداله، على الرغم من تأكيد فليك أن رد فعله كان "طبيعياً".
عاد مدرب برشلونة إلى الحديث عن الحادثة واعترف بأن كل قرار تكتيكي يتخذه يتم تضخيمه من قبل وسائل الإعلام والمشجعين. وتطرق بشكل خاص إلى الحديث الدائر حول تعابير وجه الجناح الشاب بعد استبداله مؤخرًا. وأشار فليك إلى أن الضجة قد تكون مربكة، لكنها مجرد نتيجة ثانوية لمكانة النادي. "في برشلونة، إذا قال أو فعل لاعب أو مدرب أي شيء، فإن ذلك يثير ضجة كبيرة في الخارج. يحدث ذلك لأن الجميع يراقب برشلونة. في البداية، بدا أن كل شيء سلبي بسبب التعليقات. لكن كرة القدم يجب أن تكون متعة، بطريقة إيجابية"، أوضح فليك.
- Getty Images Sport
إدارة نجوم لا ماسيا
سارع فليك إلى الدفاع عن حقه في تدوير تشكيلته، حتى عندما يتعلق الأمر بجوهرة الأكاديمية. وأصر على أن ردود فعل اللاعبين طبيعية، لكنه شدد على أهمية الجماعة على الفرد. "هنا في برشلونة، نحن نعلم بالفعل أنني إذا استبدلت لامين، فإنهم يتطلعون لرؤية ما يفعله، ورد فعله، في حين أن هذا جزء من اللعبة. من الطبيعي أن تكون لاعب كرة قدم غير راضٍ عندما تغادر الملعب، ولكن في النهاية هناك لاعب آخر يستحق أن يلعب وعليك أن تتقبل ذلك. لكنني أتفهم ذلك"، أضاف الألماني.
أعرب المدرب عن سعادته بالعمل مع مجموعة من اللاعبين الذين ينحدرون في الغالب من لا ماسيا، مشيرًا إلى تماسكهم كقوة أساسية. وسلط الضوء على كيفية عمل لاعبين مثل يامال وبو كوبارسي ومارك برنال كوحدة متماسكة. قال فليك: "الأهم هم اللاعبون والمدربون موجودون من أجلهم، لمساعدتهم على تحسين أدائهم، والنمو، بحيث تكون هناك منافسة يومية. يمكنك أن ترى كيف يتصرف لامين وكوبارسي وبرنال... بنفس الطريقة، كفريق، وهذا هو الأهم وهو ما يميز برشلونة. أن يكونوا وحدة واحدة، يتدربون بنسبة 100٪ ليلعبوا بنسبة 100٪ عندما يحين موعد المباراة. أحب رؤية فريق شاب كهذا، يضم بعض لاعبي كرة القدم الخبراء، مع الرغبة في أن يكونوا أفضل، وهذا يظهر في كيفية احتفالهم بكل كأس أو حتى بعد فوزهم في مباراة: يلتقطون صورة؛ وهذا ما فاجأني. إنه يصف هؤلاء اللاعبين، أنهم يحبون المنافسة والاحتفال عندما يتنافسون بشكل جيد".
السعي وراء تحقيق عودة تاريخية في كأس الملك
بصرف النظر عن الأمور الشخصية المتعلقة باللاعبين، يركز فليك على قلب تأخره 4-0 أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس الملك. على الرغم من الصعوبة الكبيرة التي يواجهها الفريق، لا يزال المدرب متفائلاً بالوصول إلى النهائي من خلال تحقيق عودة مذهلة في مباراة الإياب.
"الأمر صعب، لكنه ليس مستحيلاً. علينا أن نؤمن بذلك، هذا هو أول شيء. نحن قادرون على العودة وتقديم كل ما لدينا لمدة 90 دقيقة أو أكثر. علينا أن نقاتل من أجل الفريق والنادي والمشجعين، وبالطبع، أن نجعل المشجعين إلى جانبنا، لنسير جميعًا معًا. الوصول إلى نهائي الكأس سيكون بمثابة حلم"، قال.
ستكون الأجواء في كامب نو حاسمة في مباراة الإياب يوم 3 مارس. يدعو فليك إلى تواصل تام بين المدرجات والملعب لجعل المستحيل ممكنًا. وقال: "لهذا السبب كامب نو مهم جدًا. لم نخسر ونريد أن نستمر على هذا النحو. نحاول العودة. كل شيء ممكن عندما نلعب على أرضنا. عندما يكون هناك تواصل بين الفريق والمشجعين، يكون ذلك رائعًا. سنحتاج إلى ذلك في 3 مارس. لذلك، عليهم أن يأتوا ويستمتعوا. كل شيء ممكن إذا كنا معًا".
- AFP
التطلع إلى مستقبل مشرق في كاتالونيا
بينما يستعد لخوض مباراته رقم 100، ألمح فليك عدة مرات إلى أنه يخطط على المدى الطويل مع المدير الرياضي ديكو. على الرغم من أنه يفخر بنهجه اليومي، إلا أن الألماني بدأ بالفعل في إرساء الأسس للموسم المقبل. "أنا أتعامل مع كل مباراة على حدة، ويومًا بيوم، وهذا أفضل ما يمكن أن يفعله المدرب، وهو اتباع المسار. نحن نلعب في جميع المسابقات ونريد الفوز بالألقاب. ولكن من المهم أيضًا أن نتطلع في هذا النادي إلى الموسم المقبل وإلى كل ما سيأتي. أنا أقدر حقًا عمل ديكو وموظفيّ. بالنسبة لي، من المهم أن أنظر إلى المستقبل بإيجابية. بالنسبة لي، من المهم أن أشعر بالثقة"، كشف فليك.
بالتفكير في الفترة التي قضاها في المنصب، تذكر فليك التعليمات التي أعطاها له الرئيس جوان لابورتا عند وصوله. الأمر لا يتعلق فقط بالنتيجة بالنسبة لبرشلونة، بل يتعلق بالفلسفة. "يجب أن تعرف ما يعنيه نادي برشلونة، هويته، أسلوب لعبه. أخبرني الرئيس في اليوم الأول أنه لا يجب عليك الفوز فقط، بل المهم أيضًا كيف تربح، وهذا ما أؤمن به"، ختم فليك.
