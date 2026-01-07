"تحدثت معه ولكن!" .. هانزي فليك يعلق على أنباء رحيل روبرت ليفاندوفسكي عن برشلونة بعد غيابه أمام بيلباو

لم ينتهِ الأمر هُنا.. الألماني هانزي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، كشف عن أنه تحدث مع مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي؛ بشأن وضعه الحالي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، كـ"بديل".

وشدد فليك على أنه لا يزال هُناك وقت، حتى نهاية عقد ليفاندوفسكي في 30 يونيو 2026؛ من أجل اتخاذ القرار النهائي، ببقائه مع برشلونة أو رحيله.

وارتبط اسم ليفاندوفسكي بالرحيل عن برشلونة؛ سواء في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026"، أو بعد نهاية عقده رسميًا.

ويُعد دوري روشن السعودي للمحترفين، أحد الوجهات المحتملة القوية للمهاجم البولندي؛ حيث قيل إن نادي الهلال يريده بقوة، لتعزيز خط المقدمة.

إلا أنه وحسب حديث فليك؛ سيستمر روبرت ليفاندوفسكي حتى نهاية عقده مع برشلونة على الأقل، ولن يرحل في الشتاء الحالي.