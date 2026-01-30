"من حزم حقائب الرحيل إلى التجديد".. معادلة هانزي فليك التي أعادت سداسي برشلونة للحياة

قبل فترة قليلة للغاية، كان الكثير من نجوم العملاق الإسباني برشلونة، يستعدون لـ"حزم حقائب" الرحيل؛ وسط تصدر أسماءهم قوائم المعروضين للبيع، في مكاتب الكامب نو.

لكن كرة القدم التي لا تعترف بالثوابت؛ منحت هؤلاء النجوم فرصة أخيرة، كانت بمثابة "قبلة الحياة" لهم ولبرشلونة.

نعم.. المشككون في هؤلاء النجوم، وفي تحوّل دراماتيكي كبير، أصبحوا يصفقون لهم؛ بل وتسابقت إدارة برشلونة برئاسة جوان لابورتا، لتمديد عقود الواحد تلو الآخر.

آخر هؤلاء النجوم الذين تم تجديد عقودهم؛ هو صانع الألعاب الإسباني الشاب فيرمين لوبيز، البالغ من العمر 22 سنة فقط.

وأعلن العملاق الإسباني تجديد عقد فيرمين؛ وذلك حتى 30 يونيو من عام 2031، بشكلٍ رسمي.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا في السطور القادمة؛ كيف تحوّل مصير الكثير من نجوم برشلونة الحاليين، من "حزم حقائب الرحيل" إلى أن يكونوا أعمدة لا يُمكن التخلي عنها أبدًا..