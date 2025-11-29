فيديو | كاد أن ينهمر في البكاء .. هانزي فليك يكشف كواليس حديثه "المؤثر" مع رافينيا عقب الفوز على ألافيس!

نجح فريق برشلونة في تحقيق فوز ثمين ومثير على حساب ضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 3-1، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة بداية صادمة لأصحاب الأرض، بعدما باغت ألافيس دفاع برشلونة بهدف مبكر في الثانية 40 من صافرة البداية، ليجد الفريق الكتالوني نفسه متأخرًا بشكل مفاجئ وسط دهشة جماهيره.

لكن رد برشلونة جاء سريعًا، حيث تمكن الجناح الشاب لامين يامال من إدراك التعادل في الدقيقة 8 بعد هجمة منظمة أنهت صدمة البداية ومنحت الفريق دفعة معنوية كبيرة، وبدأ بعدها البارسا في فرض نسقه الهجومي والضغط العالي على مرمى الضيوف.

وواصل برشلونة انتفاضته، ليوقع النجم الإسباني داني أولمو على هدف التقدم في الدقيقة 26 بتسديدة رائعة أكدت رغبة الفريق في السيطرة على مجريات اللقاء. ورغم محاولات ألافيس للعودة، حافظ أصحاب الأرض على تفوقهم حتى الدقائق الأخيرة.

وفي الوقت بدل الضائع، وتحديدًا في الدقيقة 90+3، عاد داني أولمو ليؤكد تألقه مسجلاً الهدف الثالث، ليحسم المباراة تمامًا ويمنح برشلونة فوزًا مهمًا في صراع الصدارة.

وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة بقيادة مدربه الألماني هانزي فليك، ليعتلي صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت، منتظرًا نتيجة مواجهة ريال مدريد أمام جيرونا غدًا الأحد، والتي ستحدد هوية المتصدر بعد نهاية الجولة.

أما ألافيس، فقد تجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر، ليواصل سلسلة نتائجه المتذبذبة هذا الموسم.