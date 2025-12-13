Hansi FlickGetty Images
أحمد رفعت

"الضغط الآن على ريال مدريد" .. هانزي فليك يتغنى بنجومه الشباب ويتحدث عن المنافسة على صدارة الدوري الإسباني

المدرب الألماني يتحدث عن انتصار برشلونة على أوساسونا

أشاد المدير الفني لبرشلونة، هانزي فليك، بدور اللاعبين الشباب في الفريق مثل بيدري، وجيرارد مارتين، وإريك جارسيا، وباو كوبارسي، مؤكّدًا أن الأهم هو تحقيق الفوز، دون التعليق على ما إذا كانت هذه الانتصارات تضغط على ريال مدريد.

وبفضل الفوز الصعب على أوساسونا، وبغض النظر عن نتيجة مباراة فياريال، سيختتم برشلونة عام 2025 متصدرًا وحيدًا لليجا الإسبانية في 2026. 

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-OSASUNAAFP

    برشلونة يفوز على أوساسونا بثنائية

    واصل برشلونة فرض هيمنته على صدارة الدوري الإسباني، بعدما حقق انتصارًا جديدًا على حساب أوساسونا، في المواجهة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الليجا.

    ونجح الفريق الكتالوني في حسم اللقاء بثنائية نظيفة على ملعبه، بعد شوط أول انتهى دون أهداف، قبل أن يظهر البرازيلي رافينيا كبطل للمواجهة في الشوط الثاني، مسجلًا هدفي الفوز في الدقيقتين 70 و86.

    وبهذا الانتصار، مدّد برشلونة سلسلة نتائجه الإيجابية في المسابقة، محققًا فوزه السابع على التوالي، والرابع عشر له هذا الموسم، من أصل 17 مباراة خاضها حتى الآن، ليؤكد أحقيته بصدارة جدول الترتيب.

    وشهد الهدف الأول توقيع بيدري على تمريرة حاسمة جديدة، ليواصل تألقه بصناعة الأهداف للمباراة الثالثة تواليًا في الدوري الإسباني، في إنجاز يُسجَّل له للمرة الأولى خلال مسيرته الاحترافية.

    ورفع برشلونة رصيده إلى 43 نقطة في المركز الأول، موسعًا الفارق إلى سبع نقاط مع غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي يخوض مواجهته في الجولة نفسها أمام ديبورتيفو ألافيس يوم الأحد.في المقابل، توقف رصيد أوساسونا عند 15 نقطة في المركز السادس عشر، ليظل مهددًا بالهبوط، إذ يفصله فارق الأهداف فقط عن مناطق الخطر المؤدية إلى الدرجة الثانية.

  • Hansi Flick Barcelona 2025Getty Images

    "الضغط الآن على ريال مدريد"

    وقال فليك في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "المهم كان الثلاث نقاط، سيطرنا على المباراة، وقدمنا أداءً رائعًا دفاعيًا، ربما لم تتسن لنا فرص كبيرة، لكننا حصلنا على الثلاث نقاط".

    وأضاف فليك أن الضغط الآن على ريال مدريد الذي سيستعد لمواجهة ألافيس وهو متأخر بفارق سبع نقاط عن برشلونة.

    لكن المدرب الألماني شدّد على أهمية التركيز على فريقه نفسه قائلاً: "لا أفكر كثيرًا في الفرق الأخرى، وهدفنا الذهاب إلى فياريال والفوز، من الجيد أن يشعر المنافسون بالضغط، لكن الأمر ليس في أيدينا". 

    وواصل: "بعد بعض الأسابيع الصعبة، عدنا بقوة، ومع جميع اللاعبين قريبين من مستواهم الأمثل، يظهر قدرة الفريق بشكل واضح".

  • "أهنئ لاماسيا على هؤلاء النجوم"

    واعتبر فليك لاعبه بيدري أحد أبرز نجوم المباراة، حيث كانت قيادته للهجمة بداية هدف رافينيا. 

    وقال المدرب الألماني: "في الهدف الأول كان لدينا مساحة واستغللناها بشكل مثالي، لحظة التمرير والتنفيذ كانتا مثالية. بيدري لاعب رائع، من الطراز العالمي. ماذا أقول؟ إنه مذهل". وأكد أن رافينيا دائمًا عنصر مهم في الفريق، وأضاف: "من الجيد أنه سجل الهدفين".

    كما أشاد فليك بالجانب الدفاعي للفريق: "إريك يمنحنا استقرارًا، قدم مباراة رائعة. جيرارد تحسن كثيرًا، أما كوبارسي فقد تحدثت عنه سابقًا، اللعب بهذا المستوى وهو بعمر 18 سنة أمر مذهل، أهنئ لا ماسيا على ما قدموه مع اللاعبين الشباب، إنه رائع حقًا".وتحدث عن الثنائي جيرارد وكوبارسي قائلاً: "يشكلان ثنائيًا ممتازًا، من الجيد أن يكونا بهذا المستوى، الهدوء الذي يلعب به كوبارسي مع خبرته مدهش، وكذلك جيرارد".

  • من يحرس مرمى برشلونة في كأس الملك؟

    أما بخصوص حراسة المرمى في مباراة كأس الملك المقبلة ضد جوادالاخارا، كشف هانزي فليك عن رأيه فيمن سيحرس مرمى البلوجرانا، بعد غياب البولندي شتشيسني.

    أوضح فليك أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيشارك تير شتيجن: "لم نقرر بعد، سنفعل ذلك غدًا أو الاثنين، لدينا وقت كافٍ".

