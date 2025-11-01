عاد إليكم من جديد وهانزي فليك مر من هنا.. انفصال لامين يامال عن نيكي نيكول يمنح جمهور برشلونة قبلة الحياة!

منذ إعلان ارتباطهما في الحادي عشر من سبتمبر الماضي، يمكننا أن نتحدث دون مبالغة عن أن الثنائي لامين يامال ونيكي نيكول كانا أشهر ثنائي عاطفي في 2025، دون أدنى منازع.

ذلك أن حداثة سن يامال، والتطلعات الملقاة على كاتفه في عالم كرة القدم، وأيضًا التأثير الواضح على مستواه في الآونة الأخيرة سلبًا، وطبيعة العلاقة وجنسية نيكي نيكول الأرجنتينية، كل هذا أسال بحرًا من الحبر حول علاقتهما.

والحق أن إعلان يامال رسميًا انتهاء علاقته بنيكول، وقيامها بدورها بحذف كل ما يتعلق بينهما من وسائل التواصل الاجتماعي، أمر انتظره قطاع واسع من جمهور برشلونة حول العالم، ذلك أن مستوى يامال المتراجع تحديدًا من الناحية البدنية أثار موجة من الشكوك.

يأمال أكد انفصاله عن مطربة الراب الأرجنتينية نيكي نيكول خلال مقابلة مع الصحفي الإسباني خافيير دي أوييوس من قناة RTVE Catalunya.

وخلال المقابلة، نقل الصحفي تصريحات مباشرة من يامال قال فيها: “نحن لم نعد سويًا، لكن الأمر ليس بسبب الخيانة. لقد قررنا الانفصال ببساطة، وهذا كل شيء. كل ما يُقال في الإعلام لا يمت للحقيقة بصلة. لم أكن خائنًا، ولم أرتبط بأي شخص آخر".