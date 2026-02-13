هال سيتي يؤكد اعتقالات بسبب هتافات تمييزية خلال هزيمة كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي

تم منع مشجع ليفربول بول بوردمان من دخول استاد ويمبلي بسبب استخدامه لهتاف، بعد أن سُمع وهو يردده في محطة قطار قريبة. واعترف بارتكاب جريمة استخدام كلمات تهديدية وحُكم عليه بغرامة قدرها 500 جنيه إسترليني.

في تلك الليلة، خسر هال 4-0، وسجل بيدرو نيتو ثلاثية، وأشاد المدير الفني سيرجي جاكيروفيتش بجهود فريقه على الرغم من الهزيمة الثقيلة.

وقال: "كان خطتنا التكتيكية جيدة دفاعيًا، وربما لو اتخذنا قرارات أفضل في الهجمات المرتدة لكان بإمكاننا اللعب بشكل أفضل.

"حظينا ببعض الفرص، وكذلك تشيلسي. سجل بيدرو نيتو هدفًا رائعًا، أما الهدف الثاني فكان سهلاً للغاية من ركلة ركنية. إنهم جيدون جدًا في الاستحواذ على الكرة. حاولوا استغلال أخطائنا. أعتقد أننا استحقينا هدفًا واحدًا على الأقل، ولكن إذا لعبنا بهذه الطريقة، فسنكون في وضع جيد جدًا في الدوري.

لا تستسلموا أبدًا، ربما في المباريات القادمة يمكن أن يكون هذا مثالًا جيدًا على الطريقة التي يجب أن نلعب بها.

"الآن نحتاج إلى الراحة وسنستغلها للاستعداد بشكل أفضل لمباراة كوينز بارك رينجرز".