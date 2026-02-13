Getty Images Sport
هال سيتي يؤكد اعتقالات بسبب هتافات تمييزية خلال هزيمة كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي
هال يؤكد إجراء اعتقالات
وفقًا لموقع The Athletic، أعلن نادي هال أن بعض المشجعين قد تم اعتقالهم بسبب هتافات تمييزية. كانت الهتافات، الموجهة إلى منافسيهم من غرب لندن، ذات طابع معاد للمثليين. تم إصدار تحذير أولي عبر نظام مكبرات الصوت، يحث المشجعين على التوقف عن الهتافات وإلا سيتم اعتقالهم. تم إصدار إعلان آخر في الشوط الثاني، يؤكد أن بعض المشجعين قد تم اعتقالهم.
أكدت النيابة العامة في عام 2022 أن كلمات معينة مستخدمة في الهتاف، تتعلق بالعاملين في مجال الجنس من الذكور، هي عبارة عن إهانة معادية للمثليين، مما يعني أن أي شخص يستخدمها معرض للملاحقة القضائية.
سابقة
تم منع مشجع ليفربول بول بوردمان من دخول استاد ويمبلي بسبب استخدامه لهتاف، بعد أن سُمع وهو يردده في محطة قطار قريبة. واعترف بارتكاب جريمة استخدام كلمات تهديدية وحُكم عليه بغرامة قدرها 500 جنيه إسترليني.
في تلك الليلة، خسر هال 4-0، وسجل بيدرو نيتو ثلاثية، وأشاد المدير الفني سيرجي جاكيروفيتش بجهود فريقه على الرغم من الهزيمة الثقيلة.
وقال: "كان خطتنا التكتيكية جيدة دفاعيًا، وربما لو اتخذنا قرارات أفضل في الهجمات المرتدة لكان بإمكاننا اللعب بشكل أفضل.
"حظينا ببعض الفرص، وكذلك تشيلسي. سجل بيدرو نيتو هدفًا رائعًا، أما الهدف الثاني فكان سهلاً للغاية من ركلة ركنية. إنهم جيدون جدًا في الاستحواذ على الكرة. حاولوا استغلال أخطائنا. أعتقد أننا استحقينا هدفًا واحدًا على الأقل، ولكن إذا لعبنا بهذه الطريقة، فسنكون في وضع جيد جدًا في الدوري.
لا تستسلموا أبدًا، ربما في المباريات القادمة يمكن أن يكون هذا مثالًا جيدًا على الطريقة التي يجب أن نلعب بها.
"الآن نحتاج إلى الراحة وسنستغلها للاستعداد بشكل أفضل لمباراة كوينز بارك رينجرز".
فوز تشيلسي الكبير
عاد مدرب البلوز ليام روزينيور إلى ملعب MKM، بعد أن درب فريق تايجرز بين عامي 2022 و2024.
وقال: "كنت سعيدًا جدًا بأداء اللاعبين وموقفهم في الشوط الأول. كانت مباراة صعبة. كل الفضل يعود إلى هال، فهم يحلقون عاليًا في الدوري، وآمل أن يصلوا إلى الدوري الممتاز هذا العام، ولكن بفضل موقفنا وأدائنا في المباراة، فإن الجودة دائمًا موجودة، وهذا ما منحنا الأساس الليلة.
لقد قضينا 90 دقيقة جيدة. من الواضح أنك تريد أن تكون كل دقيقة من كل مباراة مثالية. هناك الكثير من الأشياء التي يمكننا تحسينها، لكن من حيث بدايتنا معًا، أنا سعيد بها.
"كان بيدرو نيتو رائعًا، فهو يعمل بجد ولديه الكثير من الجودة. أنا سعيد لرؤيته يسجل الأهداف التي سجلها اليوم. عمل الجميع بجد من أجل بعضهم البعض.
"أكثر ما أسعدني هو العقلية. لقد كانوا مفخرة للنادي. كان أداءً قويًا للغاية من حيث العقلية التي تحتاجها لتحقيق النجاح".
اعترف روزينيور أيضًا بأن العديد من أفراد عائلته حضروا المباراة، مضيفًا: "كان هناك أكثر من 20 فردًا من عائلتي هنا. هذا النادي يعني الكثير لي ولعائلتي لأسباب عديدة. أنا أقدر حقًا الاستقبال الذي حظيت به من النادي، وكان من الرائع الحصول على استقبال جيد من كلا الفريقين".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
سيواجه تشيلسي فريق بيرنلي في نهاية الأسبوع المقبل في محاولة لتعزيز طموحاته في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. ويحتل فريق روزينيور حالياً المركز الخامس، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الرابع.
