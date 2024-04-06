هالاند ضد كريستال بالاس .. جرس الإنذار يضرب في ريال مدريد من "لاعب درجة ثانية"!

المهاجم النرويجي فعل ما يُجيده بالضبط

هجوم عنيف تعرض له النجم النرويجي إرلينج هالاند بعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي الأسبوع الماضي، كان بطله روي كين أسطورة مانشستر يونايتد.

هالاند وقع كفريسة وقتها لثنائي آرسنال جابرييل وويليام ساليبا، ليجلس على دكة البدلاء أستون فيلا، ثم العودة كأساسي اليوم، السبت، في الفوز على كريستال بالاس 4/2 بالدوري الإنجليزي.

روي كين وصفه بأنه لاعب دوري درجة ثانية، ولكن هالاند يعود للرد من جديد بتسجيل الهدف الثالث، لينتقم النرويجي لنفسه من الهجوم العنيف ضد، في إنذار شديد اللهجة لريال مدريد قبل الموقعة القادمة بدوري أبطال أوروبا.