Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport
علي سمير

بعد الانتصار على ريال مدريد .. هالاند يوجه رسالة اعتذار خاصة للمنتخب الإيطالي!

النجم النرويجي ساهم في انتصار فريقه الثمين على أصحاب الأرض

اعتذر النجم النرويجي إرلينج هالاند، عن التسبب في إقصاء منتخب إيطاليا وحرمان الفريق من حجز مقعد مباشر في كأس العالم 2026 واللجوء إلى الملحق الأوروبي.

هالاند شارك أمس، الأربعاء، في مباراة الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وريال مدريد، والتي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين مقابل هدف، ليخطف 3 نقاط جديدة بمرحلة الدوري.

رودريجو أحرز هدف التقدم في شباك سيتي في الشوط الأول، قبل أن يرد نيكو أورايلي بالتعادل بعدها بدقائق قليلة، وفي الدقيقة 43 سجل هالاند هدف الفوز للضيوف من ركلة جزاء.

وبعد المباراة تذكر هالاند خروج إيطاليا من كأس العالم مع أحد الصحفيين، ليخرج برسالة اعتذار وأكد ثقته في صعود الأتزوري.

  • Erling Haaland Norway 2025Getty

    كيف اعتذر هالاند؟

    الصحفي الإيطالي أدريانو ديل مونتي، نشر صورة له مع هالاند في المنطقة الإعلامية عقب مشاركته مع مانشستر سيتي في الفوز على ريال مدريد في دوري الأبطال.

    وقال ديل مونتي:"هالاند اعتذر عن التسبب في إقصاء إيطاليا من تصفيات كأس العالم، ولكنه يثق في تأهلنا إلى البطولة من الملحق".

    ومن جانبه قام الصحفي بتوجيه الشكر إلى النجم النرويجي على هذه اللفتة الطيبة، والتي عكست احترام مهاجم مانشستر سيتي للمنافسين.

    • إعلان

  • تأهل تاريخي للنرويج

    نجح المنتخب النرويجي في حجز المقعد المباشر المؤهل لكأس العالم 2026، بعد 28 عامًا من الغياب عن المسابقة، عقب الفوز على إيطاليا بنتيجة 4/1 في التصفيات الأوروبية.

    إيطاليا بدأت التسجيل وقتها عن طريق فرانشيسكو بيو إسبوزيتو، ولكن النرويج عادت في الشوط الثاني بفضل الانتفاضة التي قادها هالاند وزملائه.

    أنطونيو نوسا أحرز هدف التعادل للنرويج، قبن أن يحرز هالاند هدفين في الدقيقتين 78 و79، بينما جاء الهدف الرابع عن طريق يورجن لارسن في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

    وبذلك تأهلت النرويج إلى المونديال للمرة الأولى منذ 1998، بفضل قدرات هالاند الذي سجل 16 هدفًا على مدار التصفيات، ليعادل رقم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجله مع بلاده في نسخة 2018.

    وكان هالاند هو العنصر الرئيسي في تأهل النرويج وإقصاء إيطاليا من فرصة المقعد المباشر، حيث تألق في العديد من المباريات، وكان أبرزها أمام إيطاليا ومولدوفا التي أحرز في شباكها 5 أهداف خلال انتصار بلاده 11/1.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFYERS-ITALY-NORWAYAFP

    موقف إيطاليا من التأهل إلى كأس العالم؟

    النرويج جاءت في المركز الأول بالمجموعة التاسعة من التصفيات الأوروبية للمونديال المقام في المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، بعد جمعها 24 نقطة من 8 مباريات.

    وأما إيطاليا، فقد جاءت في المركز الثاني بالمجموعة بـ18 نقطة، لتذهب إلى خوض الملحق، حيث تواجدت في المسار الأول من المرحلة الفاصلة المؤهلة للبطولة.

    الفريق الذي يقوده المدرب جينارو جاتوزو سيلعب أمام أيرلندا الشمالية في نصف نهائي الملحق بشهر مارس القادم، وفي حالة فوزه سيخوض مباراة أمام المنتصر من ويلز والبوسنة لحجز بطاقة الصعود.

    وفي حالة العبور من الملحق، ستتواجد إيطاليا في المجموعة الثانية بكأس العالم، والتي يتواجد بها كل من كندا "إحدى الدول المنظمة" وقطر وسويسرا، مما يعني أن فرصها قوية في العبور إلى مرحلة خروج المغلوب.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • نظام ملحق كأس العالم

    ستكون جميع المباريات بنظام "خروج المغلوب" من جولة واحدة، فإذا تعادل المنتخبان في النتيجة، بعد الوقت الأصلي، يلعب وقت إضافي لمدة 30 دقيقة، ويسمح لكل فريق بإجراء تبديل سادس، وإذا استمر التعادل، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

    بالإضافة إلى ذلك، عند الدخول في المرحلة التمهيدية أو بطولة الملحق، يتعين على المنتخبات المشاركة أن تشارك بفريق وطني واحد فقط، ضمن لوائح أخرى وافق عليها مجلس الفيفا، في اجتماعه المنعقد في 23 يونيو 2023.

  • FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport

    نتائج قرعة كأس العالم 2026

    نتائج القرعة كالتالي:

    المجموعة الأولىالمجموعة الثانيةالمجموعة الثالثةالمجموعة الرابعة
    المكسيككنداالبرازيلالولايات المتحدة الأمريكية
    جنوب إفريقياالفائز من (إيطاليا- أيرلندا الشمالية - ويلز -البوسنة والهرسك)المغربباراجواي
    كوريا الجنوبيةقطرهايتيأستراليا
    الفائز من (الدنمارك - مقدونيا الشمالية - التشيك - أيرلندا)سويسراإسكتلنداالفائز من (سلوفاكيا - كوسوفو - تركيا - رومانيا)
    المجموعة الخامسةالمجموعة السادسةالمجموعة السابعةالمجموعة الثامنة
    ألمانياهولندابلجيكاإسبانيا
    كوراساواليابانمصركاب فيردي
    كوتديفوارالفائز من (أوكرانيا - السويد - بولندا - ألبانيا)إيرانالسعودية
    الإكوادورتونسنيوزيلنداأوروجواي
    المجموعة التاسعةالمجموعة العاشرةالمجموعة الحادية عشرالمجموعة الثانية عشر
    فرنساالأرجنتينالبرتغالإنجلترا
    السنغالالجزائرالفائز من (الكونغو الديمقراطية - جامايكا - كالدونيا الجديدة)كرواتيا
    الفائز من (العراق - بولوفيا- سورينام)النمساأوزبكستانغانا
    النرويجالأردنكولومبيابنما
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
إيطاليا crest
إيطاليا
إيطاليا
إيرلندا الشمالية crest
إيرلندا الشمالية
NIR
0