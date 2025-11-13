هالاند ورفاقه عقدوا المهمة.. إيطاليا تحتاج معجزة للتأهل إلى كأس العالم 2026!

اقتربت تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 من مراحلها الحاسمة، ومعها اشتد الصراع بين كبار القارة على المقاعد الثمينة في البطولة الأهم على مستوى العالم. وبينما تواصل النرويج عروضها الهجومية الكاسحة بقيادة إرلينج هالاند، يحاول المنتخب الإيطالي بقيادة المدرب جينارو جاتوزو إنقاذ الموقف وإحياء آمال مستحيلة للآزوري في الوصول إلى المونديال بعد غيابهم المثير للجدل عن نسختي 2018 و2022.

النرويج، التي سحقت إستونيا بنتيجة 4–1 في الجولة السابعة من التصفيات، أصبحت على أعتاب إنجاز تاريخي بفضل تفوقها الكبير في فارق الأهداف، إذ تملك +29 بعد سبع مباريات فقط، لتضع إيطاليا أمام مهمة شبه مستحيلة — قلب فارق يبلغ 19 هدفًا خلال الأيام الأربعة المقبلة فقط، أي أن الإيطاليين بحاجة لتسجيل 20 هدفًا منها ما يجب أن يسجل أمام النرويج نفسها في الجولة الأخيرة من عمر التصفيات والتي ستجمع الفريقين بعضهما ببعض.

الأرقام تصب في مصلحة المنتخب الإسكندنافي، ورغم الطموح الإيطالي الذي لا يزال حاضرًا، خصوصًا في ظل الأداء المتصاعد للفريق منذ تولي جاتوزو القيادة الفنية، إلا أن الفارق المهول من الأهداف يجعل التأهل المباشر للإيطاليين أمرًا شبه مستحيل.