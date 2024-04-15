هالاند إلى ريال مدريد؟ أحلام النجم النرويجى لن تتحقق فى مانشستر سيتى!

هل ينجح ريال مدريد فى ضم مبابي وهالاند معًا؟

يصر إرلينج هالاند، نجم فريق مانشستر سيتي على أنه سعيد في فريقه وتحت قيادة بيب جوارديولا، لكن جاذبية الانتقال لريال مدريد لا يمكن أن تقاوم.

ورفض هالاند، الانضمام لريال مدريد سابقًا وقرر السير على خطى والده والانتقال إلى مانشستر سيتي ولكن هل لا يزال الفريق الملكى يريد ضم النجم النرويجي؟.

أمام هالاند، الكثير من المباريات الحاسمة خلال الفترة القادمة سواء في بطولة الدوري الإنجليزي المشتعل بشدة هذا الموسم أو فى بطولة دوري الأبطال والنهائي المبكر بين مانشستر سيتي وريال مدريد فى ربع نهائي البطولة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 3-3 وينتظر الجميع مباراة الإياب بشدة لمعرفة هل سينجح حامل لقب البطولة فى الدفاع عن لقبه هذا العام أم سيثأر ريال مدريد من هزيمته بالموسم الماضي.

وسُئل هالاند، قبل مباراة إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام كوبنهاجن عن مستقبله ورغبته فى الاستمرار مع السيتى أو الرحيل وأجاب:" أنا سعيد حقًا فى السيتى ومع جميع الأشخاص والمسئولين عنا هنا ولكن لا تعرف أبدًا ما يحمله المستقبل، لكنني سعيد".