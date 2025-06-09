هالاند أمام إستونيا .. لا يعرف كيف يمرر الكرة ولكن ما فعله يكفيه للرد على "الأكذوبة النرويجية"

فعالية واضحة للنجم مانشستر سيتي

مشهد واحد فقط كان يكفي النجم النرويجي إرلينج هالاند، لقيادة بلاده نحو خطوة جديدة للتأهل إلى كأس العالم 2026، بتسجيله هدف فريقه الوحيد في شباك إستونيا.

المباراة التي أقيمت في الجولة الرابعة من التصفيات المونديالية لقارة أوروبا، وانتهت بفوز النرويج بهدف نظيف، كانت تجسيدًا لفترة التوقف الدولي التي لا يفضلها ولا يحبها أغلب عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

مواجهة هادئة يمكننا وصفها بـ"المملة"، ولكن هالاند فعل ما يجيده والمطلوب منه دائمًا، التسجيل تحت أي ظروف من أجل الهروب بنقاط المباراة..