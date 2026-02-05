Goal.com
لا أريد العيش مثل رونالدو: هازارد يشجع عملاق إيطاليا .. ويشبه نجم يوفنتوس بـ"اسلوب" ريال مدريد!

كنت أقول لهذا المدرب: تدريباتك مملة!

"ليل، تشيلسي، ريال مدريد .. ومنتخب بلجيكا"، هنا باختصار مسيرة إدين هازارد، بأكملها. لاعبٌ انفجرت مواهبه في دوريات فرنسا وإنجلترا، ثم تاه في قلعة الميرينجي، بين الإصابات ومشكلات الوزن، إلى أن اعتزل عام 2023 في سنه الثاني والثلاثين.

ولكن، نجم المراوغة البلجيكي السابق، عاش تجارب كثيرة، خاصة عندما كان في أوج عطائه. ولهذا السبب أيضًا أجرَت معه صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» مقابلة، حيث أدلى بالعديد من الآراء الساخنة.

وتطرق هازارد لعدة موضوعات مرتبطة بالدوري الإيطالي؛ من التعاطف مع ميلان لإعجابه بكينان يلديز، مرورًا بعلاقته مع ماوريتسيو ساري، بملامح مثيرة للاهتمام وغير مبتذلة دائمًا. 

  • "أنا أشجع ميلان"

    "هل كنت قريبًا من اللعب في الدوري الإيطالي؟ في الحقيقة، لا. كان (ماسيمو) موراتي يثني عليّ كثيرًا، لكنني كنت دائمًا أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وفي ريال مدريد، ولحسن الحظ نجحت في ذلك.

    سأكشف لكم سرًا: عندما كنت طفلًا، كنت أشجع ميلان، وقبل ساعات قليلة تعرفت على (أدريانو) جالياني. قال إنه كان يراني مناسبًا في ميلان خلال حقبة بيرلسكوني، لكنهم أيضًا لم يسعوا من أجلي قط".

  • Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    لا أريد العيش مثل كريستيانو رونالدو

    وتطرّق هازارد للحديث عن مشروعه لإنتاج النبيذ، بقوله "كيف هي نبيذي؟ أنيقة، تمامًا مثلي. تعرّفت إلى فابيو (رائد الأعمال في مجال النبيذ والمدير كورديلّا) عبر صديق مشترك، فأرسل إليّ بعض الزجاجات، ومن هنا وُلدت فكرة العمل معًا. لقد أنتجنا نبيذًا أحمر، ووردي، وأبيض. الأحمر هو المفضّل لدي، بينما تفضّل زوجتي الأبيض".

    وعن اسلوب حياته، قال نجم تشيلسي السابق، "هل كان ساري يقترح عليّ أن أستلهم حياة كريستيانو رونالدو؟ نعم، لكنّي كنت أجيبه بأنني لا أريد ذلك. لم أبالغ أبداً، لكني أردت دائماً أن أكون هازارد داخل الملعب وخارجه. إذا كان أصدقائي يدعونني إلى العشاء لم أكن أتراجع، وإذا كانت لدي رغبة في شرب كأس لم أحرم نفسي منه. كريستيانو هو كريستيانو، وأنا هازارد. أردت فقط أن أكون نفسي وأن ألعب كرة القدم. قد يكون ذلك خطأً بالنسبة للبعض، لكنني راضٍ: كان كريستيانو وميسي الأفضل في حقبتي، لكن خلفهما كنت أنا وربما نيمار".

  • ساري، كونتي.. وأنشيلوتي

    "معهم فزت بالكثير. بيني وبين (ماوريسيو) ساري علاقة خاصة، وأعتقد أن فكرته عن كرة القدم قريبة جداً من فكرتي. لكني كنت أقول له أحياناً إن تدريباته كانت مملة. هذا ليس انتقادًا، خاصة أن النتائج تؤكد أنه على حق، وكذلك كونتي. أنطونيو كان مذهلاً، كان يجعلنا نقوم بعدد لا نهائي من الإعادات.

    الأفضل؟ ليس إيطاليًا، لكنكم تعرفونه جيدًا: مورينيو، مُتواصل استثنائي. الطريقة التي يفكر بها وينقل أفكاره للاعبين رائعة".

  • SS Lazio v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport

    "فابريجاس يعود إلى تشيلسي"

    "سأكون صريحًا: في الصيف تحدثنا قليلًا. قلت له إنه كان أحد أفضل لاعبي خط الوسط في التاريخ، وإنه مقدّر له أن يصبح أيضًا أحد أفضل المدربين. شرحت له أن الوقت قد حان بالنسبة له للعودة إلى تشيلسي، فرد على ذلك بمزاح، لكنني أفكر في الأمر بجدية. إنه يحب كرة القدم ويعرف كل شيء عن هذه الرياضة. أنا مشجع لتشيلسي وأتمنى الأفضل للنادي: لهذا أحلم برؤية سيسك على دكة البدلاء، بينما أكون أنا في المدرجات، خلفه، مستمتعًا بالعرض".

  • "أطفالي مولعون بيلديز"

    "من أودّ في تشيلسي؟ أبنائي مولعون بيلديز، يشاهدون الكثير من مقاطع الفيديو لمهاراته ويأملون رؤيته في الدوري الإنجليزي الممتاز. أما أنا، فيبدو لي على العكس أنه لاعب من طراز ريال مدريد."

