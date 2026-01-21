مرحبًا بكم في مدرسة هاري كين الخاصة: ضربة سان خيلواز أعادته أكثر قوة.. وظاهرة غريبة أصابته مع بايرن ميونخ!

هُناك الكثير من اللاعبين، الذين من الممكن أن يمثّلوا الأندية لسنواتٍ عديدة؛ ولكن لا يتذكرهم أحد بعد ذلك، بسبب عدم تركهم بصمة كبيرة.

وبالمقابل.. هُناك بعض اللاعبين الآخرين، الذي في سنوات قليلة جدًا؛ يتحوّلون إلى أساطير في أنديتهم، نظرًا لما يقدّمونه فوق أرضية المستطيل الأخضر.

الإنجليزي هاري كين واحد من هؤلاء النجوم، الذين سيظل أسماؤهم مخلدة في أنديتهم؛ نظرًا لكل المجهودات التي يقدّموها في المباريات، سواء المحلية أو الخارجية.

نعم.. كين نجح خلال عامين ونصف فقط، في أن يصبح "علامة فارقة" في تاريخ العملاق الألماني بايرن ميونخ؛ ليس بسبب أهدافه فقط بشباك الخصوم، بل لأن منظومة اللعب بالكاملة قائمة عليه.

ويثبت النجم الإنجليزي هذا الأمر، من مباراة إلى أخرى لبايرن ميونخ؛ آخرها ضد نادي يونيون سان خيلواز البلجيكي، مساء يوم الأربعاء.

كين سجل هدفين؛ ليقود العملاق الألماني للفوز (2-0) على سان خيلواز، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وبهذه النتيجة.. حافظ بايرن ميونخ على "مركزه الثاني" في جدول ترتيب مرحلة الدوري، برصيد 18 نقطة من 7 مباريات؛ ضامنًا التأهُل المباشر إلى دور ثمن النهائي من المسابقة الأوروبية، دون الاضطرار لخوض "الملحق".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور هاري كين في مباراة بايرن ميونخ وسان خيلواز، مساء يوم الأربعاء..