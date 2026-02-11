اعتقد لايبزيغ أنه سجل الهدف الأول في الدقائق الخمس الأولى، عندما انطلق يان ديوماندي من الجهة اليمنى، وتجاوز ثلاثة لاعبين، ومرر الكرة إلى كريستوف باومغارتنر الذي سجل الهدف بسهولة. لكن بعد مراجعة VAR، تبين أن باومغارتنر كان في وضع تسلل.

قبل مرور 20 دقيقة، حصل هاري كين على أول فرصة كبيرة له لتسجيل هدف، لكن تسديدته من مسافة 12 ياردة تم إبعادها عن خط المرمى. ثم رأى كين رأسية من القائم الخلفي يتم صدها من قبل زميله ألكسندر بافلوفيتش، وإن كان ذلك عن غير قصد، قبل أن يسدد لويس دياز كرة فوق العارضة.

كاد باومغارتنر أن يفتتح التسجيل لبايرن قبل نهاية الشوط الأول، عندما مرر الكرة إلى ديفيد راوم، لكن تسديدته القوية تصدى لها مانويل نوير.

قبل نهاية الشوط الأول، أنقذ مارتن فاندرفورت مرماه مرتين ليحافظ على التعادل لفريق لايبزيغ، لكن في الشوط الثاني، بعد مرور ساعة من اللعب، أوقع جوسيب ستانيسيتش بقدمه المتدلية، وتقدم كين ليحرز أخيرًا هدفًا من مسافة 12 ياردة.

وفي غضون ثلاث دقائق، سجل بايرن هدفه الثاني بفضل تسديدة قوية من دياز بعد تمريرة رائعة من مايكل أوليس.

الآن، يتعين على العملاق البافاري الاستعداد لنصف النهائي - وهي المرة الأولى التي يصل فيها إلى هذه المرحلة في هذه المسابقة منذ عام 2020.