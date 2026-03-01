هاري كين يحطم ثلاثة أرقام قياسية بثنائية في فوز بايرن ميونيخ على دورتموند في دير كلاسيكر

وبذلك، تجاوز كين إنجازاته الشخصية ليحقق إنجازًا لم يشهده أحد منذ ما يقرب من قرن. وهو الآن أول إنجليزي يسجل 45 هدفًا في موسم واحد منذ أن سجل الأسطوري ديكسي دين 46 هدفًا لإيفرتون خلال موسم 1931/32. هذا الإنجاز الإحصائي، الذي ظل صامدًا لمدة 94 عامًا، يؤكد أن ثنائية كين الرائعة هي عمل مهاجم يلعب على مستوى تاريخي رفيع.

ومن المثير للدهشة أن ركلة الجزاء أكسبته مكانًا آخر في كتب التاريخ. بتسجيله ثنائية الدوري الرابعة على التوالي، أصبح ثالث لاعب في تاريخ الدوري الألماني يسجل أربعة ثنائيات متتالية. وهو ينضم الآن إلى نادي حصري إلى جانب لوثار إيمريش من دورتموند وتوميسلاف ماريتش من فولفسبورغ، اللذين حققا هذا الإنجاز في عامي 1967 و2001 على التوالي. ويضاف هذا الإنجاز إلى مجموعته المتزايدة من الجوائز الفردية منذ انتقاله من شمال لندن إلى ميونيخ.