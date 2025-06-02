هاري كين ومبابي والأغنياء .. الفائزون والخاسرون في موسم 2024-2025

لقد كانت حملة رائعة لبعض المدربين والأندية واللاعبين، لكنها كانت كابوسًا مروعًا للبعض الآخر...

حسناً، انتهى الأمر. اختتمت الموسم الأوروبي 2024-25 بشكل مذهل يوم السبت في ميونيخ، حيث حصل باريس سان جيرمان أخيراً على كأس أوروبا بعد فوزه الساحق على إنتر 5-0 في نهائي دوري أبطال أوروبا.

كانت هذه انتصاراً مذهلاً لديزير دوي ولويس إنريكي وخاصة رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، الذي أصبح الفوز باللقب هاجساً له.

كان نهائي الدوري الأوروبي أقل إثارة بكثير، لكنه كان بنفس الأهمية لتوتنهام، الذي طالما سُخر منه، مثل باريس سان جيرمان، لعدم نجاحه في المباريات المهمة. في الدوري الأوروبي، فاز تشيلسي باللقب بشكل متوقع، بينما حقق ليفربول وبايرن ميونيخ وبرشلونة انتصارات ساحقة في الدوريات المحلية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في إيطاليا، كانت هناك خيبة أمل أخرى لإنتر، الذي استقبل هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة 90 من المباراة قبل الأخيرة أمام لاتسيو، ليمنح اللقب إلى نابولي.

إذن، بعد كل ما حدث، من هم أكبر الفائزون والخاسرون في موسم 2024-25؟ GOAL يقدم لكم تحليلاً مفصلاً أدناه...