هاري كين مطلوب من قبل أندية الدوري السعودي للمحترفين بعد الكشف عن شرط جديد في عقده مع بايرن ميونيخ

من غير المرجح أن يتخذ كين أي قرار بشأن مستقبله قبل كأس العالم 2026، حيث يصر نجم توتنهام السابق على أن منتخب الأسود الثلاثة يتجه إلى أمريكا الشمالية بطموح الفوز باللقب.

وقال: "أعتقد أننا في أفضل حالاتنا على الإطلاق. أعتقد أنه عندما تنظر إلى التشكيلة الأساسية، وتنظر إلى اللاعبين الذين يخرجون من مقاعد البدلاء، فإننا سنخوض البطولة كأحد المرشحين للفوز بها، وعلينا أن نقبل ذلك، فقد كنا كذلك في البطولات القليلة الماضية، وهذا جزء لا يتجزأ من الأمر، لذا فقد قمنا ببناء الفريق، وقضينا عامًا رائعًا مع المدرب الجديد، والآن نتطلع إلى عام 2026 الذي سيكون عامًا كبيرًا بالتأكيد".

كما أشاد زميله السابق في منتخب الأسود الثلاثة كونور كودي بالمهاجم، مؤكداً أنه من دواعي سروري مشاهدته وهو في أفضل حالاته: "يلعب هاري كين كل دقيقة من كل مباراة لأنه يؤدي مهمته. اللعب لمنتخب بلاده يعني له الكثير - من دواعي سروري مشاهدته. أعتقد أن إنجلترا كانت في قمة مستواها الليلة. المدرب في وضع رائع قبل دخول العام المقبل. كان الأمر صعباً في بعض الأحيان، لكن البدلاء الذين دخلوا الملعب كانوا رائعين".