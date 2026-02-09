Getty Images
هاري كين مطلوب من قبل أندية الدوري السعودي للمحترفين بعد الكشف عن شرط جديد في عقده مع بايرن ميونيخ
كين مستهدف من قبل الأندية السعودية
ذكرتصحيفة كيكر أن كين أصبح هدفًا للناديين الأهلي والاتحاد. يمتلك قائد منتخب إنجلترا عقدًا حتى عام 2027، وتبلغ قيمة شرطه الجزائي 70 مليون يورو (61 مليون جنيه إسترليني/83 مليون دولار). سجل كين هذا الموسم 45 هدفًا في 40 مباراة في جميع المسابقات، بالإضافة إلى 9 تمريرات حاسمة. لكن بايرن ميونيخ يريده أن يمدد إقامته في ملعب أليانز أرينا. ويقال إن شرط كين الإفراج عنه ينتهي في نهاية فبراير، وليس في يناير كما كان يعتقد سابقًا، لكن عليه أن يبلغ بايرن ميونيخ برغبته في الرحيل قبل أن يتم تفعيل الشرط.
يُقال إن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز قد اتصلت بممثلي كين، على الرغم من عدم الكشف عن أسمائهم، بينما تراقب الأندية السعودية أيضًا التطورات. يُقال إنه يشعر بالراحة في ميونيخ، بعد أن انتقل مع عائلته إلى ألمانيا، ولكن من غير الواضح ما إذا كان مستعدًا للانتقال إلى الشرق الأوسط.
- Getty Images Sport
طموحات كين مع منتخب إنجلترا
من غير المرجح أن يتخذ كين أي قرار بشأن مستقبله قبل كأس العالم 2026، حيث يصر نجم توتنهام السابق على أن منتخب الأسود الثلاثة يتجه إلى أمريكا الشمالية بطموح الفوز باللقب.
وقال: "أعتقد أننا في أفضل حالاتنا على الإطلاق. أعتقد أنه عندما تنظر إلى التشكيلة الأساسية، وتنظر إلى اللاعبين الذين يخرجون من مقاعد البدلاء، فإننا سنخوض البطولة كأحد المرشحين للفوز بها، وعلينا أن نقبل ذلك، فقد كنا كذلك في البطولات القليلة الماضية، وهذا جزء لا يتجزأ من الأمر، لذا فقد قمنا ببناء الفريق، وقضينا عامًا رائعًا مع المدرب الجديد، والآن نتطلع إلى عام 2026 الذي سيكون عامًا كبيرًا بالتأكيد".
كما أشاد زميله السابق في منتخب الأسود الثلاثة كونور كودي بالمهاجم، مؤكداً أنه من دواعي سروري مشاهدته وهو في أفضل حالاته: "يلعب هاري كين كل دقيقة من كل مباراة لأنه يؤدي مهمته. اللعب لمنتخب بلاده يعني له الكثير - من دواعي سروري مشاهدته. أعتقد أن إنجلترا كانت في قمة مستواها الليلة. المدرب في وضع رائع قبل دخول العام المقبل. كان الأمر صعباً في بعض الأحيان، لكن البدلاء الذين دخلوا الملعب كانوا رائعين".
هل يمكن أن يعود كين إلى الدوري الإنجليزي الممتاز؟
السؤال الذي يُطرح باستمرار على نجم توتنهام السابق هو ما إذا كان سيعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في محاولة لتحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة على الإطلاق الذي يحمله آلان شيرر. سجل كين 213 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز ويحتاج إلى 48 هدفًا إضافيًا لتجاوز رصيد شيرر البالغ 260 هدفًا.
يُقال إن توتنهام لديه بند إعادة شراء في عقد كين، وقد علق كين على الشائعات حول عودته إلى إنجلترا في عام 2025.
وقال: "لست متأكدًا (إذا كنت سأعود)، أنا سعيد جدًا هنا في ميونيخ. هذا ليس شيئًا أفكر فيه. سيكون الأمر دائمًا "نحن" (مع توتنهام) لأنني قضيت حياتي كلها هناك. أنا من مشجعيهم وسأظل دائمًا أشاهدهم وأتابع أخبارهم. سيظلون دائمًا جزءًا من حياتي بالتأكيد، ولكن في الوقت الحالي، أنا سعيد هنا.
"كان من الرائع رؤيتهم (يفوزون باللقب هذا العام). لدي الكثير من الأصدقاء هناك من اللاعبين والموظفين.
"نحن نعلم كم انتظرنا وكم اقتربنا في الماضي، لذا كان الأمر مهمًا للجميع - المشجعين والنادي وجميع المعنيين - أن يشعروا بذلك ويحققوا ذلك الهدف. هذا أمر مهم دائمًا ونأمل أن يتمكنوا من المضي قدمًا والفوز بالمزيد."
- Getty Images Sport
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يتصدر بايرن ميونيخ الدوري الألماني بفارق ست نقاط عن بوروسيا دورتموند، ويواجه فريق RB Leipzig في ربع نهائي كأس ألمانيا في منتصف الأسبوع. ثم يواجه فريق Werder Bremen في عيد الحب مع عودته إلى الدوري.
ترجمة آلية بواسطة GOAL-e
إعلان