Goal.com
مباشر
Harry Kane GFX GOAL ONLYGOAL GFX
محمود خالد

تفوق على رونالدو في ليلة الـ500: هاري كين بـ"كامل" فيردر بريمن .. ويطرق قائمة ميسي التي يتصدرها نجم آرسنال!

فوز البايرن بالبوندسليجا مسألة وقت..

ليلة جديدة يكتب فيها "الأمير" هاري كين، سطرًا في سجله التاريخي مع بايرن ميونخ، بعدما قاد فريقه للانتصار على مضيفه فيردر بريمن، بنتيجة (3-0)، في ميدان فيسير شتاديون، ضمن حساب الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الألماني، بموسم 2025-2026.

ووقع هاري كين على الهدفين الأول والثاني "من علامة الجزاء"، فيما أضاف ليون جورتسيكا، الهدف الثالث، في الدقائق 22 و25 و70 من عمر المباراة.

الفوز الثامن عشر، في رصيد كتيبة فنسنت كومباني، يؤكد أن بايرن ميونخ في طريقه بثبات نحو حسم لقب البوندسليجا، للموسم الثاني تواليًا، حيث يتربع في الصدارة برصيد 57 نقطة، مبتعدًا بفارق ست نقاط عن بروسيا دورتموند "الوصيف"، بينما تجمد رصيد بريمن عند 19 نقطة، في المركز السادس عشر، المؤهل لملحق البقاء أو الهبوط.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول ما قدمه هاري كين في مواجهة فيردر بريمن..

  • هل كين يعد نسخة جديدة من "بينالدو" وميسي؟

    كثيرًا ما لاقى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، انتقادات خلال مسيرته، بداعي زيادة حصيلته التهديفية من خلال ركلات الجزاء، خاصة خلال رحلته مع ريال مدريد، ولعلّ هذا الحديث كان محاصرًا للنجم المصري محمد صلاح، الذي احتكر جميع الجوائز الفردية مع ليفربول، خلال الموسم الماضي.

    لنتحدث عن هاري كين، الذي يواصل التسجيل من علامة الجزاء، بعدما نجح في كسر الصمت التهديفي الذي استمر 22 دقيقة فقط، بإسكان الكرة في شباك الحارس ميو باكهاوس.

    وتمكن هاري كين من تسجيل 13 هدفًا من ركلات جزاء، بينما أهدر اثنتين، في جميع المسابقات، على مدار موسم 2025-2026، ليبدأ الحديث عن دخوله قائمة الأكثر تسجيلًا من علامة الجزاء، خلال القرن الحادي والعشرين.

    ووفقًا لموقع ترانسفير ماركت، فإن فيكتور جيوكيريش، يتقاسم صدارة الأكثر تسجيلًا من ركلات جزاء في موسم واحد، مع جارديل، والإثنان مع سبورتنج لشبونة، برصيد 19 هدفًا.

    وتضم القائمة كلًا من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، اللذين سجلا 14 هدفًا مع ريال مدريد وبرشلونة، خلال موسم 2011-2012، ما يعني أن هدفًا وحيدًا، بات يفصل هاري كين عن دخول تلك القائمة.

    * أهداف هاري كين من ركلات الجزاء، خلال موسم 2025-2026:

    - 9 أهداف في الدوري الألماني.

    - هدفان في كأس ألمانيا.

    - هدفان في دوري أبطال أوروبا.

    • إعلان

  • هاري كين > فيردر بريمن

    صدق أو لا تصدق، عزيزي القارئ، النجم الإنجليزي يتفوق بمفرده على نجوم فيردر بريمن، مجتمعين، في الدوري الألماني، حيث سجل كين 26 هدفًا، بينما سجل منافسه بالكامل 22 هدفًا، منذ انطلاق الموسم.

    ليس ذلك فحسب، بل إن كين يواصل التأكيد على الرقم القياسي لبايرن ميونخ، مع كومباني، والذي سجل أقوى هجوم في تاريخ الدوري الألماني، بعد الوصول إلى 82 هدفًا في 22 مباراة فقط، كما تمكن رفاق هاري كين من تسجيل هدفين على الأقل خارج أرضهم، في البوندسليجا، عبر 15 مباراة، منذ التعادل مع أونيون برلين في مارس 2025، وهذا رقم قياسي جديد.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BREMEN-BAYERN MUNICHAFP

    نادي الـ500 هدف

    ولم يجد هاري كين، سيناريو أفضل من التوقيع على هدفه رقم "500" في مسيرته مع الأندية والمنتخب الإنجليزي، من قذيفة مدوية خارج منطقة الجزاء،

    ومع وصوله إلى 26 هدفًا في البوندسليجا، فإن كين دخل رسميًا، نادي الـ500 هدف في مسيرته، والتي تم توزيعها على النحو التالي..

    * 280 هدف مع توتنهام.

    * 126 هدف مع بايرن ميونخ.

    * 78 هدفًا مع منتخب إنجلترا.

    * 9 أهداف مع ميلوال.

    * 5 أهداف مع ليتون أورينت.

    * هدفان مع ليستر سيتي.

    ليس ذلك فحسب، بل إن كين تمكن من الوصول إلى هذا الرقم التهديفي المذهل، في عدد مباريات أقل من كريستيانو رونالدو، الذي يواصل البحث عن هدفه الألفي حاليًا، حيث سجل كين 500 هدف في 743 مباراة، بأقل عشر مباريات عن الدون.

    والسؤال هو "هل يعني ذلك أن هاري كين بإمكانه أن يحقق رقم الـ1000 هدف في عدد مباريات أقل من رونالدو، الذي بات قريبًا من بلوغ هذا الرقم الإعجازي؟".

  • شاهد على لقطة مثيرة للجدل

    وإذا ما تحدثنا عن المباراة، فإن هاري كين قد نجح في حسم انتصار جديد للبايرن على فيردر بريمن، الذي منذ خماسيته في ملعب الأليانز أرينا، في موسم 2008-2009، لم يحقق سوى انتصار وحيد على مدار 37 مباراة.

    وخلال 86 دقيقة، مارس هاري كين دوره المعتاد في التراجع كثيرًا للدفاع، وفتح المساحات لزملائه عند شن هجمات للبايرن.

    في مباراة شهدت لقطة موجعة، بإصابة مانويل نوير، الذي غادر مع بداية الشوط الثاني، وشارك الحارس الشاب جوناس أوربيج بدلًا منه، كان هناك الموهبة الشابة لينارت كارل، صاحب الـ17 عامًا، الذي قدم مستويات جيدة، حينما شارك بديلًا لمايكل أوليس، الموقوف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، من خلال انطلاقاته من الطرف إلى العمق، وحسن المرور بالكرة بين الخصوم، وكسب أخطاء لصالح فريقه، ومنها ركلة الجزاء التي سجلها كين.

    وبخلاف هدفيه، فإن هاري كين مارس دور المدافع بامتياز، حينما أوقف تسديدة من ماركو جرول، كما كان شاهد على لقطة تحكيمية مثيرة للجدل، حينما أرسل بينية متميزة إلى جنابري الذي سقط داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحكم قرر استئناف المباراة بشكل طبيعي.

الدوري الألماني
بايرن ميونخ crest
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
آينتراخت فرانكفورت crest
آينتراخت فرانكفورت
فرانكفورت
الدوري الألماني
سانت باولي crest
سانت باولي
سانت باولي
فيردر بريمن crest
فيردر بريمن
بريمن
0