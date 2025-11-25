Getty Images Sport
"سنرى".. هاري كين يكسر صمته بشأن الانتقال لبرشلونة!
محادثات عقد بايرن لم تبدأ بعد
أكد كين أن التواصل مع "أي شخص" من بايرن ميونخ بشأن تمديد عقده الحالي لم يحدث في هذه المرحلة.
وقال لصحيفة "بيلد": "لم يكن لدي أي تواصل مع أي شخص، لم يتصل بي أحد". وأضاف: "أشعر براحة كبيرة في الوضع الحالي، على الرغم من أننا لم نناقش وضعي مع بايرن بعد، لا داعي للعجلة. أنا سعيد حقاً في ميونخ. يمكنك رؤية ذلك في الطريقة التي ألعب بها. إذا كان هناك تواصل، فسنرى. لكنني لا أفكر في الموسم الجديد بعد. الأولوية لكأس العالم في الصيف. ومن غير المرجح جداً أن يتغير أي شيء بعد هذا الموسم".
وكان رده على سؤال عما إذا كان يجب على مشجعين بايرن القلق هو: "لا أعتقد ذلك".
- Getty Images Sport
برشلونة يبحث عن خليفة ليفاندوفسكي
ارتبط اسم كين بشكل كبير ببرشلونة في الوقت الذي يدرس فيه النادي الكتالوني مستقبلاً محتملاً بدون روبرت ليفاندوفسكي، الذي ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم وسيبلغ الـ 38 عاماً في أغسطس.
لقد تمتع برشلونة بنجاح هائل من خلال وضع ثقتهم في النجم البولندي المخضرم، حتى في هذه المرحلة المتأخرة من مسيرته، وقد يحاول النادي تكرار هذا النموذج مع كين - الذي سيبلغ الـ 33 عاماً في يوليو.
ويُعتقد أن نجم توتنهام هوتسبير السابق لديه شرط جزائي في عقده مع بايرن محدد بقيمة 65 مليون يورو. وهذا يجعل كين متاحاً بتكلفة معقولة للغاية في السوق، ويمكن أن يؤمن مركز المهاجم رقم 9 في برشلونة للسنوات الثلاث أو الأربع القادمة.
العقبة الوحيدة هي أن الشرط يجب أن يتم تفعيله من قبل كين نفسه، وهو ما يتطلب بوضوح أن يكون غير متأكد ولو قليلاً بشأن مستقبله في ميونخ، ويجب القيام بذلك بحلول نهاية يناير.
وقد زعمت تقارير محلية في برشلونة أن كين "يفكر" في الفكرة.
رسالة كين المتسقة بشأن بايرن
صرح كين علناً عدة مرات بمدى سعادته، واستمرار شعوره بالرضا مع بايرن ميونخ.
وقال لشبكة (ESPN) في أبريل من هذا العام: "لقد قلت طوال مسيرتي أنني لست شخصاً يحب التفكير بعيداً جداً في المستقبل. أنا سعيد للغاية هنا".
وأضاف: "أعتقد أن لدينا فريقاً رائعاً، وطاقماً تدريبياً رائعاً، وأشعر فقط أنه بينما أكون في أفضل حالاتي، أريد اللعب في أعلى مستوى ممكن، وهذا هو أقصى مستوى يمكن الوصول إليه. لذا أعلم أن الكثير يمكن أن يتغير في كرة القدم في وقت قصير ويمكن أن تحدث أشياء، لكن في النهاية تركيزي هنا. لا أفكر في أي دوري آخر أو أي فريق آخر. وفي كرة القدم، أحب أن أسير مع التيار، وفي الوقت الحالي التيار هنا في بايرن ميونخ".
وفي الشهر الماضي فقط، صرح كين لصحيفة "ديلي ميل" بأنه يعتبر بايرن "منزله الثاني".
وقال: "لدينا فرصة كبيرة للفوز بجميع الألقاب هذا العام. عندما تبدأ موسماً مع بايرن، فأنت دائماً من المرشحين. لم نحظَ بمسيرة جيدة في الكؤوس منذ وجودي هنا، لذا نريد محاولة تصحيح ذلك. أما في دوري أبطال أوروبا، فلا تزال المراحل مبكرة ولكن الهدف النهائي هو محاولة الفوز بالبطولة. ومع اقتراب كأس العالم، ترغب في أن تكون في أفضل مستوياتك".
وأضاف: "يُعرف بايرن في جميع أنحاء أوروبا كل عام بأنه أحد أفضل الأندية وأحد المرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا. كنت أرغب في اختبار نفسي في هذا المستوى وقد أحببت ذلك داخل وخارج الملعب. أشعر وكأنه منزلي الثاني الآن. أنا أستمتع بكل لحظة وآمل أن يستمر ذلك".
- Getty Images Sport
برشلونة بحاجة إلى قرار عاجل من كين
بالنظر إلى تعليقات كين حول سعادته في مكانه الحالي، فإن ذلك لا يمنح برشلونة أفضل الفرص. قد يتغير هذا بشكل معقول إذا لم تتم محادثات تجديد العقد مع بايرن، على الرغم من أن عقده الحالي لا ينتهي حتى عام 2027، وكما قال اللاعب نفسه، "لا داعي للعجلة" في هذا الشأن.
في المقابل، يحتاج برشلونة إلى العجلة بسبب الموعد النهائي لتفعيل الشرط الجزائي. ولكن مسألة ما إذا كان هناك وقت كافٍ لذلك، في حين أن ذهن كين منصب تماماً على ما تبقى من الموسم مع بايرن ثم كأس العالم في الصيف مع إنجلترا، تبدو أمراً غير مرجح.
إعلان