Harry Kane GFX GOAL ONLYGOAL GFX
أحمد رفعت

سجّل هدفًا وتسبّب في ورطة لبايرن ميونخ أمام يونيون برلين .. هاري كين يدفع ثمن استنزافه بدنيًا!

هاري كين يقود بايرن ميونخ للتأهل في كأس ألمانيا

قاد النجم الإنجليزي هاري كين فريقه بايرن ميونخ لتحقيق فوز صعب على نظيره يونيون برلين، في دور الـ16 ضمن منافسات بطولة كأس ألمانيا.

كين ساهم في فوز بايرن ميونخ والتأهل إلى الدور القادم، بعدما سجل هدفًا، ولكنه في نفس الوقت لم يظهر بالمستوى المطلوب.

العديد من الأمور التي تخص النجم الإنجليزي، ومستواه أمام يونيون برلين، نتحدث عنه خلال السطور التالية..

  • FBL-GER-CUP-UNION BERLIN-BAYERN MUNICHAFP

    كين أمام يونيون برلين.. هدفان أحدهما تسلل

    في الوقت الذي تقدم فيه بايرن ميونخ بهدف مبكر بالدقيقة 12 سجله إلياس أنساه مهاجم يونيون برلين، نجح هاري كين في إضافة الهدف الثاني بالدقيقة 24 لصالح الفريق البافاري.

    الهدف جاء عن طريق ركلة ركنية نفذها جوشوا كيميتش من الناحية اليسرى، على رأس كين الذي وضعها في المرمى ببراعة.

    وفي الدقيقة 37 من عمر المباراة، سجل هاري كين هدف ثالث لبايرن ميونخ بعد الانفراد بحارس مرمى الخصم، ولكن حكم المباراة رفض احتسابه بداعي التسلل، وهو ما أكدته الإعادات.

    وبشكل غير مباشر، تسبب هاري كين في تسجيل مدافع يونيون برلين دييجو لييت هدفًا ثالثًا لصالح بايرن ميونخ عن طريق الخطأ في مرماه بالدقيقة 45+4، حيث تواجد المهاجم الإنجليزي خلفه في محاولة منه لاستغلال العرضية التي تم إرسالها من ركلة حرة، وحاول لييت إبعادها ليضعها في مرماه بالخطأ.

    • إعلان
  • 1. FC Union Berlin v FC Bayern München - DFB Cup: Round of 16Getty Images Sport

    هاري كين يتسبب في ركلة جزاء ليونيون برلين

    وتسبب النجم الإنجليزي هاري كين في ركلة جزاء ضد فريقه بايرن ميونخ، وذلك بالدقيقة 53 من عمر المباراة، وذلك عن الخطأ بعدما حاول إبعاد إحدى الكرات بالرأس في لعبة هوائية مشتركة مع أحد لاعبي الخصم.

    ودون تردد .. احتسب حكم المباراة ركلة جزاء على بايرن ميونخ، مع إشهار البطاقة الصفراء لهاري كين، الذي وقع في الخطأ، ليورط فريقه ويصعب باستقبال هدف ثاني، ويجعله يعيش ما تبقى من المباراة في ضغط.

    المدرب البلجيكي فينسنت كومباني المدير الفني لبايرن ميونخ اعترض هو الآخر على قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء ضد كين، ليُشهر الحكم بطاقة صفراء في وجهه هو الآخر.

  • FBL-GER-CUP-UNION BERLIN-BAYERN MUNICHAFP

    هاري كين يدفع ثمن الاستنزاف

    في خطوة فاجأت الكثيرين، قرر المدرب فينسنت كومباني إشراك النجم الإنجليزي هاري كين أساسيًا أمام يونيون برلين في بطولة كأس ألمانيا، رغم التوقعات التي رجّحت حصوله على قسط من الراحة في ظل الجدول المزدحم الذي يخوضه الفريق هذا الموسم.

    وكين يُعد أحد أكثر لاعبي الفريق مشاركة منذ انطلاق الموسم، وكان الاعتقاد السائد أن الجهاز الفني سيحرص على إراحته لتجنّب الإرهاق وتراكم الضغط البدني.

    ورغم نجاحه في هز الشباك وتسجيل هدف، إلا أن الأداء العام الذي قدّمه هاري كين كان بعيدًا عن الصورة المعتادة للنجم الإنجليزي.

    فقد بدا أقل حيوية وتأثيرًا، وافتقد لحدة التحركات والتركيز أمام المرمى، ما جعله يظهر بمستوى باهت وغير مقنع مقارنة بالمستويات الكبيرة التي اعتاد تقديمها.

    العلامات الواضحة للإرهاق البدني لم تكن خافية، إذ ظهرت على كين منذ الدقائق الأولى وحتى نهاية المباراة، خاصة أنه خاض المواجهة كاملة دون أن يُقدم كومباني على استبداله رغم وضوح الإجهاد عليه.

    ويعود هذا الإرهاق إلى عدم حصول اللاعب على فترات راحة كافية، إلى جانب الاعتماد عليه بشكل مبالغ فيه في مباريات الفريق، الأمر الذي تسبب في استنزافه بدنيًا خلال الفترة الأخيرة.

  • Harry Kane Bayern MunichGetty

    هاري كين يواصل مطاردته لهالاند ومبابي في سباق الأرقام

    واصل النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ تألقه اللافت هذا الموسم، بعدما سجّل هدفًا جديدًا في شباك يونيون برلين، ليُعزز حضوره في سباق الأرقام الفردية أمام الثنائي المتوهج إرلينج هالاند وكيليان مبابي.

    ورفع كين رصيده هذا الموسم – مع بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا – إلى 33 مساهمة تهديفية في 26 مباراة، بواقع 30 هدفًا و3 تمريرات حاسمة، ليواصل الضغط على منافسيه في سباق الأفضل هجوميًا في أوروبا.

    ورغم هذا الرصيد الكبير، ما زال كين يحتل المركز الثالث خلف النرويجي إرلينج هالاند الذي يواصل تحطيم الأرقام، بعدما وصل إلى 38 مساهمة في 24 مباراة فقط (33 هدفًا + 5 صناعات)، ليحافظ على صدارته كأكثر لاعب مساهمة بالأهداف هذا الموسم.

    كما يأتي الفرنسي كيليان مبابي في المركز الثاني بـ 37 مساهمة تهديفية مع ريال مدريد ومنتخب فرنسا، حيث سجل 30 هدفًا وصنع 7 لزملائه، ليبقى أيضًا متقدمًا على هداف بايرن ميونخ.

    وبذلك يشتعل الصراع الهجومي بين النجوم الثلاثة، في سباق يبدو مرشحًا لتغيير صورته كل أسبوع مع استمرار تألقهم في الدوريات الأوروبية والمنتخبات الوطنية.

