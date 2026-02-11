هاري كين "أسوأ - أفضل" مهاجم في العالم .. كرة القدم تتعاطف مع حالته بليلة إنجاز بايرن ميونخ أمام لايبزيج

"رجل ضربات الجزاء" .. هذا هو اللقب الجديد الذي بدأ بعض الجمهور أن يمنحه لهاري كين مؤخرًا، في ظل الجزائيات التي يسجلها بالمباريات الأخيرة.

من يقيس وضع "المهاجم" هاري كين بالأهداف، يمكنه تصنيفه كواحد من "أسوأ" المهاجمين في العالم، قياسًا على مستواه في المباريات الأخيرة في منطقة جزاء الخصوم، حيث إهدار الفرص السهلة.

أما من يدرك قيمة هاري كين الحقيقية داخل المستطيل الأخضر، فيعلم تمامًا أن أكثر من مجرد رأس حربة تقليدي، فهو الوحيد تقريبًا من بين كافة مهاجمي العالم من يعود للخلف للدفاع والضغط على الخصوم في وسط الملعب ثم العودة سريعًا لحدود منطقة الجزاء إما لصناعة الفرص لزملائه أو للتسجيل بنفسه.

صحيح أن مستواه تراجع إلى حد ما مؤخرًا، وبدأ إجهاد ضغط المباريات ما بين بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا مع الاعتماد عليه في كليهما بشكل أساسي مهما كانت سهولة المباراة إلا أن تأثيره في الملعب بعيدًا عن هز الشباك لا يزال حاضرًا.

حتى من يقيس الأمر بلغة الأرقام فقط، فحصيلة كين تشفع له؛ إنه صاحب الـ44 مساهمة تهديفية خلال 34 مباراة في الموسم الجاري مع بايرن ميونخ.

لكن يبقى الانقسام الجماهيري قائمًا ما بين "الأسوأ والأفضل" مع معاناته مؤخرًا أمام مرمى الخصوم.