زهيرة عادل

هاري كين "أسوأ - أفضل" مهاجم في العالم .. كرة القدم تتعاطف مع حالته بليلة إنجاز بايرن ميونخ أمام لايبزيج

ماذا قدم هاري كين في ليلة انتصار بايرن ميونخ أمام لايبزيج؟

البداية كانت تقول إن بايرن ميونخ سيودع الليلة كأس ألمانيا 2025-2026، حيث كانت الأفضلية داخل المستطيل الأخضر لصالح لايبزيج في النصف ساعة الأولى تقريبًا.

لكن لأن من يهدر الفرص، يستقبل الأهداف، نجح البافاري في قلب الأية في الشوط الثاني، محرزًا هدفين على ملعب أليانز أرينا، ضمن دور الـ16 من كأس ألمانيا.

ثنائية كتيبة المدرب فينسنت كومباني سجلها هاري كين "ضربة جزاء"، ولويس دياز في الدقيقتين 64 و67 من عمر المباراة.

وبفضل هذه الثنائية تأهل بايرن ميونخ لنصف نهائي كأس ألمانيا لأول مرة منذ ست سنوات كاملة!

ومن بين تلك الليلة السعيدة للبافاري، دعونا نسلط الضوء في السطور التالية على الأمير الإنجليزي هاري كين وما قدمه أمام لايبزيج..

  • هاري كين "يعاني"!

    "ماذا يحدث للأمير مؤخرًا؟!" .. سؤال يُطرح في الفترة الأخيرة بشأن "حسم" كين أمام مرمى الخصوم.

    نجم البافاري للمباراة الثانية على التوالي تقريبًا، يواصل إهدار الفرص السهلة أمام المرمى، إما لسوء حظ أو لسوء إنهاء منه، وإن كان السبب الأول هو ما تجلى في لقاء الليلة أمام لايبزيج تحديدًا..

    سوء الحظ تجلى أمام كين في فرصتين بالشوط الأول؛ الأول وقتما اصطدمت تسديدته بمدافع لايبزيج وكانت في طريقها إلى الشباك، لكن تم تشتيتها من على خط المرمى، والثانية وقتما اصطدمت رأسيته برأس زميله أليكساندر بافلوفيتش على خط المرمى أيضًا، لتضيع فرصة هدف محقق لبايرن.

    المهاجم الإنجليزي وحده أهدر فرصتين محققتين لبايرن ميونخ الليلة .. تلك المعاناة أمام مرمى الخصوم تلازم كين في المباريات الأخيرة أو بالأحرى في المباراتين الأخيرتين.

  • كرة القدم تعاند كين وتصالحه في آن واحد!

    رغم تلك المعاناة و"عناد" الساحرة المستديرة مع الأمير إلا أن كرة القدم لم تقسو على هاري كين بشكل كامل..

    للمباراة الثانية على التوالي، تُنقذ "ركلات الجزاء" الحصيلة التهديفية لكين، فبينما تكفل بإهدار الفرص في شوط المباراة الأول أمام لايبزيج، أتيحت له فرصة التقدم للبافاري في الدقيقة 64 من ضربة جزاء، سجلها بطريقة مميزة في شباك مارتن فانديفوردت.

    تلك الجزائية هي الثالثة في آخر مباراتين لكين، حيث سجل اثنتين في شباك هوفنهايم قبل أيام، ضمن الجولة الـ21 من الدوري الألماني 2025-2026.

    وبفضلها، ارتفعت الحصيلة التهديفية للأمير في الموسم الجاري إلى 39 هدفًا، مع صناعة خمسة آخرين، خلال 34 مباراة في مختلف البطولات.

  • "أسوأ – أفضل" مهاجم في العالم

    "رجل ضربات الجزاء" .. هذا هو اللقب الجديد الذي بدأ بعض الجمهور أن يمنحه لهاري كين مؤخرًا، في ظل الجزائيات التي يسجلها بالمباريات الأخيرة.

    من يقيس وضع "المهاجم" هاري كين بالأهداف، يمكنه تصنيفه كواحد من "أسوأ" المهاجمين في العالم، قياسًا على مستواه في المباريات الأخيرة في منطقة جزاء الخصوم، حيث إهدار الفرص السهلة.

    أما من يدرك قيمة هاري كين الحقيقية داخل المستطيل الأخضر، فيعلم تمامًا أن أكثر من مجرد رأس حربة تقليدي، فهو الوحيد تقريبًا من بين كافة مهاجمي العالم من يعود للخلف للدفاع والضغط على الخصوم في وسط الملعب ثم العودة سريعًا لحدود منطقة الجزاء إما لصناعة الفرص لزملائه أو للتسجيل بنفسه.

    صحيح أن مستواه تراجع إلى حد ما مؤخرًا، وبدأ إجهاد ضغط المباريات ما بين بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا مع الاعتماد عليه في كليهما بشكل أساسي مهما كانت سهولة المباراة إلا أن تأثيره في الملعب بعيدًا عن هز الشباك لا يزال حاضرًا.

    حتى من يقيس الأمر بلغة الأرقام فقط، فحصيلة كين تشفع له؛ إنه صاحب الـ44 مساهمة تهديفية خلال 34 مباراة في الموسم الجاري مع بايرن ميونخ.

    لكن يبقى الانقسام الجماهيري قائمًا ما بين "الأسوأ والأفضل" مع معاناته مؤخرًا أمام مرمى الخصوم.

  • بالأرقام .. ماذا قدم هاري كين أمام لايبزيج؟

    لنختم بفقرة "محبي لغة الأرقام" التي لا تعكس الحقيقة في الكثير من الأحيان، لكنها معتمدة بشكل كبير في كرة القدم..

    سجل هاري كين الليلة هدفًا في شباك لايبزيج، بينما كانت نسبة أهدافه المتوقعة 1.39. وسدد الأمير خمس تسديدات، منها أربع على مرمى الخصم، فيما أهدر فرصتين محققتين.

    وقام كين بمراوغتين ناجحتين من أصل ثلاث، مع تفوقه في خمس ثنائيات من أصل ثماني، فيما فقد الكرة 13 مرة.

