Harry KaneGoal AR
محمود خالد

تأخر في سباق ميسي ودياز خطف اللقطة منه .. من آرسنال إلى سانت باولي يا هاري كين لا تحزن!

السيناريو المخيف وقع..

قد يتأخر في العودة، ولكنه لا يستسلم، ذلك سر هيمنة بايرن ميونخ، على "تاريخ" البوندسليجا، بعدما لقّن سانت باولي درسًا، بالفوز عليه بنتيجة (3-1)، على ملعب أليانز آرينا، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من موسم "2025-2026".

وتقدم أندرياس هونتوندجي مبكرًا للضيوف، في الدقيقة 6، قبل أن يقلب بايرن ميونخ الطاولة، بثلاثية عن طريق رافائيل جاريرو، لويس دياز، نيكولاس جاكسون، في الدقائق 44 و90+3 و90+6.

في ليلة تكريم نجم البايرن السابق، كينجسلي كومان، الذي انتقل إلى النصر في الصيف، تمكن هاري كين ورفاقه من الحفاظ على مسيرتهم دون هزائم، في الدوري الألماني، ليواصل البافاري تربعه في الصدارة برصيد 34 نقطة، مبتعدًا بفارق ثماني نقاط عن لايبزيج "الوصيف"، بينما تجمد رصيد سانت باولي عند 7 نقاط، في المركز السابع عشر، وقبل الأخير.

وقرر فنسنت كومباني، المدير الفني لبايرن ميونخ، إشراك هاري كين "أساسيًا"، والذي لعب دقائق المباراة كاملة، فماذا قدم الأمير الإنجليزي؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-ST PAULIAFP

    من آرسنال إلى سانت باولي .. وتحقق السيناريو "المُخيف"

    في جولة البوندسليجا السابقة أمام فرايبورج، تحدثتُ بشأن سيناريو مخيف حول "إرهاق" هاري كين، وإمكانية تأثره بضغط المباريات المتواصل، في ظل الاستعانة به بصورة مستمرة، سواءً مع بايرن ميونخ أو منتخب إنجلترا، في تصفيات كأس العالم.

    وقتها سجل كين هدفًا، وانتصر فريقه بنتيجة (6-2)، إلا أن الأمير الإنجليزي بدا أشبه بـ"مقاتل مرهق"، يعاني من رقابة الدفاع، ويعتمد على لعبة "الحظ والخبرة"، من أجل ترك بصمته.

    ما حذرت منه وقع، هاري كين بـ"أرقام صفرية" في مواجهة آرسنال، في دوري أبطال أوروبا، وفشله في تسجيل هدف ضد الجانرز لأول مرة، وها هو يواصل معاناته أمام سان باولي.

    هاري كين سبق وأن زار شباك سان باولي، إلا أن مباراة اليوم، أثبتت بأن التسجيل في مرمى هذا المنافس، غير مضمون، للهدّاف الإنجليزي.

    * لم يسجل ضد سانت باولي في مباراة الجولة 10 من موسم 2024-2025.

    * سجل هدفًا وصنع تمريرة حاسمة ضد سانت باولي في مباراة الجولة 27 من موسم 2024-2025.

    • إعلان
  • FC Cincinnati v Inter Miami FC - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference SemifinalGetty Images Sport

    ميسي "أحرجه" والخبرة وحدها لن تنقذه دائمًا

    بشكل عام، لم يكن هاري كين في أفضل مستوياته أمام سانت باولي، حيث عانى من خطة "5-4-1"، التي جعلته في غابة بين المدافعين، والذين تسببوا في إفساد أكثر من فرصة محققة له.

    هاري كين حاول إيجاد الحلول بكل الطرق، بين التسديد من ركلة ثابتة في الدقيقة 40، مرّت معها الكرة فوق العارضة، أو عرضية لويس دياز داخل المنطقة في الدقيقة 59، وفشل "الأمير" في التعامل مع الكرة التي مرت أمام خط المرمى.

    وفي الدقيقتين 81 و82، حاول هاري كين تهديد مرمى الحارس نيكولا فاسيلي، بتسديدة يمينية وكرة رأسية، وقبلها كاد أن يصنعها بتسديدة داخل الـ18، إلا أن الدفاع كان له الكلمة.

    ما يمكن أن نستخلصه، بأن الخبرة أحيانًا تلعب دورًا معك يا كين، إلا أنها ليست دائمة؛ فمن بين 5 تسديدات، حاول الأمير هاري أن يصل لمرمى سان باولي بكافة الطرق، إلا أن محاولاته باءت بالفشل.

    وفي ذلك السياق، فإن هاري كين، ومعه كيليان مبابي، وإرلينج هالاند، يتأخرون في السباق، خلف الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، صاحب الـ38 عامًا، والذي يتفوق على الجميع كصاحب أعلى "مساهمة" للأهداف خلال عام 2025، سواءً بالتسجيل أو الصناعة.

    * ليونيل ميسي: 71 مساهمة.

    * كيليان مبابي: 68 مساهمة.

    * هاري كين: 62 مساهمة.

    * إرلينج هالاند: 58 مساهمة.

  • "دبلوماسية" القائد أنقذته من بطاقة صفراء

    ولعل أبرز النقاط حول ما ظهر عليه اليوم، هاري كين، هو "اعتراضه" كثيرًا على قرارات الحكم فيليكس تسفاير، إلا أن "دبلوماسية الأمير" أنقذته من نيل بطاقة صفراء خلال المواجهة.

    هاري كين طالب بركلة جزاء لصالح بايرن ميونخ، في الدقيقة 57، بداعي وقوع لمسة يد على مدافع سان باولي، إلا أن الحكم استأنف اللقاء.

  • luis diaz(C)Getty images

    دياز خطف لقطة المباراة من كين!

    مثلما يقال في عالم السينما، بلقطة Master Scene، أو "المشهد الرئيس"، فإن خير وصف له في المباراة، هو الهدف الذي أحرزه لويس دياز، في الدقيقة 90+3، والذي أعاد بايرن ميونخ إلى المقدمة، بعدما كان يسير نحو نقطة التعادل.

    الطريف في الأمر، أن الكرة العرضية التي أرسلها جوشوا كيميتش، كانت تتجه نحو هاري كين، إلا أن دياز انتزع الكرة بارتقاء ثم رأسية في الشباك، ليحرم قائد البايرن من لحظة العودة الذهبية.

  • FC Bayern München v Sport-Club Freiburg - BundesligaGetty Images Sport

    رسالة إلى كومباني .. لا تبطل سعادة الأمير!

    قبل أيام، قرر هاري كين التخلي عن صمته، إزاء الأنباء المتواردة حول رغبة برشلونة في التعاقد معه، ليكون بديلًا لليفاندوفسكي، إلا أن القائد الإنجليزي قال إنه سعيد للغاية في بايرن ميونخ، ولم يتواصل معه أحد، كما أنه ليس متعجلًا في التجديد، ولا يفكر في الموسم الجديد، لأن الأولوية بالنسبة له هي كأس العالم في الصيف.

    هاري كين أعلن ولاءه لبايرن ميونخ، وقرر غلق الأبواب أمام عروض الرحيل، كونه عنصرًا أساسيًا يبنى حول مشروع البافاري في الوقت الحالي.

    من الطبيعي أن يمر كين بفترة "استراحة المحارب"، ولكن يجب على فنسنت كومباني عدم "إرهاق" هاري بشكل كبير، كون ذلك الأمر تسبب في سقوطه أمام آرسنال أوروبيًا، ليعطي مؤشرًا بأن المقاتل يحتاج للقليل من الراحة، خاصة أمام الفرق الصغيرة.

كأس ألمانيا
بوروسيا مونشنجلادباخ crest
بوروسيا مونشنجلادباخ
مونشنجلادباخ
سانت باولي crest
سانت باولي
سانت بيولي
كأس ألمانيا
أونيون برلين crest
أونيون برلين
أونيون برلين
بايرن ميونخ crest
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ