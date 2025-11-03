خاص | رغم تعدد مزايا هاري كين .. أسطورة بايرن ميونخ: أفضّل ليفاندوفسكي عليه لهذا السبب!

ورغم أن هاري كين في موسمه الثالث مع بايرن ميونخ، بات يضاهي ليفاندوفسكي في معدل التهديف، إلا أنه لم يتجاوز بعد إرث النجم البولندي، مع الأخذ في الاعتبار، طول مدة "ليفا" في قلعة أليانز أرينا، إذا ما قورنت برقم "9" الحالي صاحب المعدل التهديفي المرتفع.

هذا الأمر تحدث عنه باسلر، في تصريح لـGOAL، عندما طُلب منه الاختيار بين هاري كين وليفاندوفسكي، معلقًا "أوه، هذا سؤال صعب للغاية. لقد أجريت مقارنات كثيرة خلال الأيام والأسابيع الأخيرة. روبرت ليفاندوفسكي كان أيضًا مهاجمًا استثنائيًا في بايرن ميونخ، لذا من الناحية المثالية، أريد تجنب هذا السؤال تمامًا أو اختيار اللاعبين، ولكن إذا كان عليّ الاختيار، فسيكون ليفاندوفسكي".

وبسؤاله عمّا إذا كانت رحلة ليفاندوفسكي "الأطول" من هاري كين، هي ما تمنحه الأفضلية، قال باسلر "نعم، لقد لعب لبايرن ميونخ لسنوات عديدة وسجل أهدافه؛ لقد كان مهاجمًا استثنائيًا، لا أريد أن أجرح مشاعر أيٍّ منهما، ولكن إذا ما اضطررت للاختيار، فإني أختار روبرت".