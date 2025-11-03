كشف ماريو باسلر، أسطورة نادي بايرن ميونخ، لموقع GOAL، عن رأيه حول الأفضل بين الثنائي هاري كين وروبرت ليفاندوفسكي، في ظل الأرقام المذهلة التي قدمها كلً من الهدّاف الحالي والسابق للعملاق البافاري، حيث بات الأمير الإنجليزي يسير بخطى واثقة على درب الهدّاف البولندي الذي قدم أرقامًا لا تنسى، في ملاعب ألمانيا، قبل رحيله إلى برشلونة.
خاص | رغم تعدد مزايا هاري كين .. أسطورة بايرن ميونخ: أفضّل ليفاندوفسكي عليه لهذا السبب!
كين ضد ليفاندوفسكي: ماكينة أهداف بايرن ميونخ
وقضى روبرت ليفاندوفسكي، ثمانية مواسم لا تنسى مع بايرن ميونخ، بين عامي 2014 و2022، حقق خلالها مسيرة رائعة في إحراز الأهداف عبر 375 مباراة، حيث كان يسجل 40 هدفًا على الأقل في 7 مواسم متتالية، ليترك فراغًا كبيرًا بانتقاله إلى صفوف برشلونة.
أمضى بايرن ميونخ، 12 شهرًا، في البحث عن بديل لليفاندوفسكي، حيث كان يفاضل بين المهاجمين، قبل أن ينجح في انتزاع صفقة هاري كين من توتنهام، بعدما قرر "الأمير" أن يغادر أخيرًا منطقة الراحة التي كان يعيش بها في شمال لندن، بعدما سئم من انتظار البطولات الجماعية الكبرى، الحلم الذي راوده كثيرًا، ولم يتحقق في إنجلترا، فيما بات كين بمثابة "اكتشاف رائع" في أليانز أرينا، بعدما سجل 107 هدف في 111 مباراة.
- Getty Images
لماذا يفضل ليفاندوفسكي على هاري كين؟ أسطورة البافاري يوضح..
ورغم أن هاري كين في موسمه الثالث مع بايرن ميونخ، بات يضاهي ليفاندوفسكي في معدل التهديف، إلا أنه لم يتجاوز بعد إرث النجم البولندي، مع الأخذ في الاعتبار، طول مدة "ليفا" في قلعة أليانز أرينا، إذا ما قورنت برقم "9" الحالي صاحب المعدل التهديفي المرتفع.
هذا الأمر تحدث عنه باسلر، في تصريح لـGOAL، عندما طُلب منه الاختيار بين هاري كين وليفاندوفسكي، معلقًا "أوه، هذا سؤال صعب للغاية. لقد أجريت مقارنات كثيرة خلال الأيام والأسابيع الأخيرة. روبرت ليفاندوفسكي كان أيضًا مهاجمًا استثنائيًا في بايرن ميونخ، لذا من الناحية المثالية، أريد تجنب هذا السؤال تمامًا أو اختيار اللاعبين، ولكن إذا كان عليّ الاختيار، فسيكون ليفاندوفسكي".
وبسؤاله عمّا إذا كانت رحلة ليفاندوفسكي "الأطول" من هاري كين، هي ما تمنحه الأفضلية، قال باسلر "نعم، لقد لعب لبايرن ميونخ لسنوات عديدة وسجل أهدافه؛ لقد كان مهاجمًا استثنائيًا، لا أريد أن أجرح مشاعر أيٍّ منهما، ولكن إذا ما اضطررت للاختيار، فإني أختار روبرت".
أوجه التشابه والاختلاف بين كين وليفاندوفسكي
وسبق أن تحدث باسلر، الذي فاز بلقبين للدوري الألماني مع بايرن ميونخ وسجل هدفًا في نهائي دوري أبطال أوروبا 1999 أمام مانشستر يونايتد، عن أوجه الاختلاف بين الهدافين اللذين ارتديا قميص العملاق البافاري، قائلًا "هاري كين وليفاندوفسكي متشابهان في بعض الأمور. نادرًا ما يتعرضان للإصابة، ودائمًا ما يسجلان الأهداف".
أما عن أوجه الاختلاف، فقد قال باسلر "أعتقد أن هاري كين لاعب جماعي أكثر، بينما ليفاندوفسكي أناني في بعض الأحيان؛ أشاهد كين وهو يلعب، وألاحظ أنه يتراجع إلى منطقة الوسط، ويوزع الكرة بشكل جيد. أعتقد أنه أهمية لبايرن من ليفاندوفسكي، إنه (كين) يضيف إلى الفريق أكثر مما أضافه ليفا؛ لأنه يلعب أيضًا في الدفاع، ويشارك بشكل أكبر في بناء هجمات الفريق".
وتابع أسطورة النادي "أتمنى ألا يغادر (كين) بايرن ميونخ، وأعتقد أنه يدرك تمامًا ما لديه في النادي، وفوق كل ذلك، فهو الآن في سن معينة، ولست متأكدًا من أنه يرغب في خوض تجربة جديدة في تلك المرحلة. أعتقد أنه يشعر براحة كبيرة في بايرن ميونخ، وآمل أن يبقى هنا حتى ينهي مسيرته".
- Getty
بين العودة للبريمييرليج والرحيل إلى برشلونة .. تكهنات حول مستقبل كين
وطرح العديد من الأسئلة حول المدة التي سيبقى فيها كين بملعب أليانز أرينا، كونه مرتبطًا بعقد حتى عام 2027. لكن هذا العقد يتضمن بنود رحيل يمكن تفعيلها في الصيف المُقبل، فيما أفادت تقارير بأن عرضًا بقيمة 57 مليون جنيه استرليني (75 مليون دولار) سيكون كافيًا لبدء مفاوضات الرحيل عن بايرن ميونخ.
أضف إلى ذلك، أنه تمت مناقشة شروط جديدة للمهاجم صاحب الـ32 عامًا؛ نظرًا لأهميته الكبيرة بالفريق، إلا أن الأحاديث لا تزال موصولة حول إمكانية عودته إلى إنجلترا، أو السير على خطى ليفاندوفسكي بالتوجه إلى إسبانيا، وربما أيضًا إلى برشلونة، حيث يمكن أن يكون البديل المباشر للبولندي، في حالة قرار إدارة جوان لابورتا، بالسماح لروبرت بالرحيل مع نهاية عقده، ليصبح لاعبًا حرًا، إلا أنه بين هذا وذلك، لم يكشف كين الكثير عن خططه المستقبلية.
وشهدت تجربة هاري كين مع بايرن ميونخ، انتهاء عقدته أخيرًا مع الألقاب الجماعية، وذلك بعدما قاد العملاق البافاري للفوز بلقبي الدوري الألماني وكأس السوبر، ليصبح هدفه التالي هو المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.