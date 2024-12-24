أسباب تؤكد أن بقاء الثنائي ليس محل أي جدل

عندما تسوء النتائج وينهار الفريق من المتعارف عليه أن تتجه أصابع الاتهام نحو المدرب، وهذا ما قد يحدث حاليًا مع بيب جوارديولا وهانز فليك، ولكن هل يصل الأمر إلى الإقالة؟

انطلاقة صاروخية عاشها فليك في برشلونة، جعلته على صدارة الدوري الإسباني، وفي مركز مطمئن للغاية في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يبدأ الفريق نزيف النقاط بسلسلة من النتائج المحبطة.

خسائر من لاس بالماس وريال سوسييداد وليجانيس وأخيرًا أتلتيكو مدريد، وتعادل مع سيلتا فيجو وريال بيتيس، سيناريو كارثي لم يتوقعه أحد بعد البداية المبهرة للفريق الكتالوني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

دعونا نترك كتالونيا ونذهب إلى ملعب الاتحاد، لنجد بيب جوارديولا في مانشستر سيتي يُعاني من بداية كارثية للموسم، الفريق فاز مرة واحدة فقط في آخر 13 مباراة، سقوط حُر أمام ليفربول ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وأستون فيلا وغيرهم، ليبتعد حامل لقب البريميرليج في آخر 4 مواسم عن أي منافسة ممكنة.

ورغم كل ما يحدث لفليك وجوارديولا، سنجد أنه من الصعب الحديث عن إقالتهما، وبالتحديد الآن، ولكن لماذا؟