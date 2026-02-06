فيديو | "السر في غرفة الملابس" .. الدعيع يكشف المسؤول عن عدم توديع بنزيما بعد مغادرته للاتحاد!

قام محمد الدعيع حارس الهلال السعودي السابق، بتحميل المركز الإعلامي لنظيره الاتحاد، بالإضافة إلى غرفة ملابس الفريق، مسؤولية عدم توديع النجم الفرنسي كريم بنزيما قبل انتقاله إلى الزعيم.

الضجة لا تزال مستمرة في دوري روشن السعودي، بعد قيام بنزيما بالانضمام إلى الهلال في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد سلسلة من الخلافات مع إدارة الاتحاد حول تفاصيل العقد الجديد.

وما لفت الأنظار تجاه ما أثير مؤخرًا، بجانب غضب كريستيانو رونالدو نجم النصر من الصفقة بحجة مجاملة الزعيم على حساب المنافسين، كان عدم تقديم الوداع المناسب لبنزيما مع الاتحاد.