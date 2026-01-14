أشعل غضب إيدي هاو .. تغيير في اللوائح منح مانشستر سيتي ما حُرم منه نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة!

توقيت اكتشاف هذا الأمر كان بعيدًا عن المثالية بالنسبة لإيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل، الذي لم يعلم بهذا الخلل في الأهلية إلا بعد أن حصل سيتي على توقيع المهاجم، وقد أبدى المدرب غضبه واستياءه من هذا التغيير.

حيث قال في تصريحاته قبل المباراة "يجب أن أقول إن هذا تغيير في القواعد لا أؤيده في الوقت الحالي. كان من الجيد معرفة أن القاعدة قد تغيرت بعد أن علمت أنهم وقعوا معه!".

على الرغم من اعتراضه على اللوائح، حرص إيدي هاو على الإشادة بجودة اللاعب الذي ضمه مانشستر سيتي، مشيرًا إلى التأثير الفوري لسيمينيو منذ ظهوره الأول في الفريق.

وسجل سيمينيو هدفه في المباراة التي فاز فيها سيتي على إكستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع الماضي. وقال هاو: "أنطوان قدم موسمًا رائعًا، وأنا من كبار معجبيه. لقد سجل في ظهوره الأول، فحقًا تحية له. أعتقد أن مانشستر سيتي ضم لاعبًا جيدًا جدًا جدًا."

المدرب الإنجليزي لم يكن يعلم أن فريقه سيكون التالي الذي سيستقبل هدفًا من سيمينو بقميص السيتي!