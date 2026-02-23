نيوكاسل تطلق خططًا لدمج الاستاد الجديد مع مشروع تجديد المدينة بأكملها

قال ديفيد هوبكينسون، الرئيس التنفيذي لنادي نيوكاسل، إن النادي لم يتخذ بعد قرارًا بشأن تجديد ملعب سانت جيمس بارك أو الانتقال إلى ملعب جديد.

وقال في حديثه إلى talkSPORT: "الحقيقة هي أننا لم نتخذ قرارًا بعد. سانت جيمس بارك مكان ساحر، وسيكون مكانًا استثنائيًا يوم السبت عندما نلعب مباراتنا القادمة. يتسع لـ 53 ألف متفرج، ونعتقد أنه يمكن أن يكون أكبر، وهذا بالطبع يعني إيرادات واستثمارًا كبيرًا.

"لم نتخذ القرار النهائي بشأن ما سنفعله هنا، ونحن نعمل على ذلك كل يوم، ونقرر ما إذا كان هنا أو في موقع جديد، وما إذا كان تجديدًا أو ملعبًا جديدًا. لكن لدينا فرصة نسعى إليها ونعمل عليها كل يوم.

"جميع نماذجنا وجميع السعات تبدأ في نطاق 65-68 ألف. لا أعتقد أن أكبر من ذلك أمر جيد، لكننا نريد أيضًا أن نفكر في أننا إذا فعلنا شيئًا، فسيكون ملموسًا وهامًا. 10-15 ألف هنا سيكون مناسبًا.

"أعتقد أننا نفكر في إنشاء ملعب جديد، ولكننا لم نتقدم كثيرًا في هذا الشأن.

"لا نريد أن نكون في حقل مزارع في مكان نائي. ما يجعل نيوكاسل مكانًا مميزًا للغاية هو أن سانت جيمس بارك يقع هنا في وسط المدينة، وهذا أمر منطقي. في كل مكان عملت فيه، كان لي شرف وجود الساحة أو الاستاد في وسط المدينة - وهذا أمر مهم.

"موقع ملعب برنابيو الجديد، وملعب برنابيو الذي تم تجديده، وماديسون سكوير غاردن... الموقع مهم.