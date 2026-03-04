نيمار يوجه رسالة مؤثرة إلى "أخيه الصغير" رودريغو بعد إصابة الأخير في دوري أبطال آسيا التي ستحرم زميله في المنتخب البرازيلي من المشاركة في كأس العالم 2026

أصبحت خطورة الموقف واضحة صباح الثلاثاء عندما أصدر نادي ريال مدريد تقريرًا طبيًا رسميًا بعد إجراء فحوصات مكثفة. وأكد بيان النادي أسوأ سيناريو بالنسبة للمهاجم البالغ من العمر 25 عامًا: "بعد الفحوصات التي أجراها اليوم قسم الخدمات الطبية في ريال مدريد للاعبنا رودريغو، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف الخارجي للساق اليمنى". حدثت الإصابة بعد 11 دقيقة فقط من دخوله كبديل في الدقيقة 55 من مباراة خيتافي، مما شكل نهاية مأساوية لموسمه المحلي.

كان رودريغو، الذي عانى مؤخرًا من التهاب الأوتار، في حالة من الذهول الواضح عندما انثنى ركبته أثناء محاولته القيام بحركته المعتادة على الجناح. على الرغم من الألم الشديد، تمكن من إكمال المباراة، لكن الفحوصات اللاحقة كشفت عن طريق طويل للتعافي يمتد عادة بين سبعة وتسعة أشهر. هذا الإطار الزمني ينهي فعليًا أي أمل في تمثيله للبرازيل على الساحة العالمية هذا الصيف، تاركًا فراغًا كبيرًا في تشكيلة الهجوم للمنتخب الوطني في الوقت الذي يستعد فيه للبطولة العالمية.