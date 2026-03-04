AFP
نيمار يوجه رسالة مؤثرة إلى "أخيه الصغير" رودريغو بعد إصابة الأخير في دوري أبطال آسيا التي ستحرم زميله في المنتخب البرازيلي من المشاركة في كأس العالم 2026
ريال مدريد يؤكد التشخيص المدمر
أصبحت خطورة الموقف واضحة صباح الثلاثاء عندما أصدر نادي ريال مدريد تقريرًا طبيًا رسميًا بعد إجراء فحوصات مكثفة. وأكد بيان النادي أسوأ سيناريو بالنسبة للمهاجم البالغ من العمر 25 عامًا: "بعد الفحوصات التي أجراها اليوم قسم الخدمات الطبية في ريال مدريد للاعبنا رودريغو، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف الخارجي للساق اليمنى". حدثت الإصابة بعد 11 دقيقة فقط من دخوله كبديل في الدقيقة 55 من مباراة خيتافي، مما شكل نهاية مأساوية لموسمه المحلي.
كان رودريغو، الذي عانى مؤخرًا من التهاب الأوتار، في حالة من الذهول الواضح عندما انثنى ركبته أثناء محاولته القيام بحركته المعتادة على الجناح. على الرغم من الألم الشديد، تمكن من إكمال المباراة، لكن الفحوصات اللاحقة كشفت عن طريق طويل للتعافي يمتد عادة بين سبعة وتسعة أشهر. هذا الإطار الزمني ينهي فعليًا أي أمل في تمثيله للبرازيل على الساحة العالمية هذا الصيف، تاركًا فراغًا كبيرًا في تشكيلة الهجوم للمنتخب الوطني في الوقت الذي يستعد فيه للبطولة العالمية.
نيمار يبعث بتحياته الحارة إلى "وريثه"
وقد عبر نيمار عن حزنه العميق على هذا الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستنداً إلى تجربته الشخصية مع إعادة التأهيل بعد إصابة طويلة الأمد. وكتب لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق على إنستغرام: "اليوم هو أحد أكثر الأيام حزناً بالنسبة لي. عندما علمت بالإصابة، تذكرت كل شيء. كل المعاناة، كل الألم، والخوف من التعرض لهذه الإصابة! يا رقم 10، يا فتى، يا وريثي (كما أسميك)، أطلب منك شيئًا واحدًا فقط... "اعتنِ برأسك"، الآن هو الوقت المناسب لتحيط نفسك بكل من تحب... وكما قلت، أنت لا تستحق أن تمر بهذا الآن، ولكن من نحن لنشكك في خطط الله. أخي الصغير... قوة، أنا متأكد من أنك ستعود بقوة. أحبك. بنفس الطريقة التي دعمتني بها، سأكون هنا من أجلك!"
رد رودريغو بشكل خاص على منشور نيمار قائلاً: "شكراً لك، يا مثلي الأعلى! الأمر صعب للغاية، لكن الله يعلم كل شيء. سأكون على الهامش أشجعكم جميعاً، كما هو الحال دائماً! أحبك."
رودريغو يتحدث عن خيبة أمله في كأس العالم
لم يخف رودريغو نفسه مشاعره، وشارك حزنه مع المشجعين في جميع أنحاء العالم. في تحديث مؤثر، اعترف نجم ريال مدريد أن هذا هو السيناريو الذي كان يخشاه أكثر في مسيرته. كتب رودريغو على حسابه في إنستغرام: "أحد أسوأ أيام حياتي، كم كنت أخشى هذه الإصابة دائمًا... ربما كانت الحياة قاسية عليّ قليلاً مؤخرًا... لا أعرف إن كنت أستحق هذا، لكن ما الذي يمكنني أن أشكو منه؟ كم من الأشياء الرائعة عشتها ولم أستحقها أيضًا. ظهرت عقبة كبيرة في حياتي، في مسيرتي المهنية، تمنعني من القيام بما أحب أكثر لفترة من الوقت. سأغيب عن بقية الموسم مع ناديي وعن كأس العالم مع بلدي، وهو حلم يعرف الجميع مدى أهميته بالنسبة لي. كل ما يمكنني فعله هو أن أكون قويًا كالعادة، وهذا ليس بالأمر الجديد".
على الرغم من خيبة الأمل الكبيرة لعدم المشاركة في كأس العالم، ظل المهاجم ممتنًا للدعم الكبير الذي تلقاه من زملائه والمشجعين. وفي معرض رده على الرسائل التي تلقاها، أضاف رودريغو: "شكرًا لكم جميعًا على دعواتكم ورسائلكم ومحبتكم! أنتم جميعًا مهمون جدًا بالنسبة لي. على الرغم من أن هذه فترة صعبة للغاية، أعدكم بألا أتوقف عند هذا الحد. أعتقد أنني لا أزال أمامي الكثير من الأشياء الرائعة لأختبرها وأجلب السعادة لكل من يثق بي. إلى اللقاء قريبًا."
أربيلوا وأنشيلوتي يواجهان أزمات تكتيكية
تأثيرات هذه الإصابة ملموسة في الملعب وفي مقاعد البدلاء على حد سواء. يواجه مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا الآن كابوسًا في اختيار التشكيلة مع دخول فريقه المرحلة الحاسمة من الموسم. مع غياب كيليان مبابي بالفعل وتعرض فرانكو ماستانتونو للإيقاف، فإن خسارة رودريغو تترك العملاق الإسباني مع فينيسيوس جونيور وغونزالو غارسيا فقط كخيارات هجومية أساسية في المباراة القادمة ضد سيلتا فيغو. يأتي هذا التوقيت في وقت سيئ للغاية، حيث يحاول ريال مدريد اللحاق بمنافسه برشلونة في صدارة الترتيب. بالنسبة للمنتخب البرازيلي، يجب على كارلو أنشيلوتي الآن خوض كأس العالم بدون أحد أقوى لاعبيه الهجوميّين. لطالما اعتمد المنتخب البرازيلي على التناغم بين نيمار ورودريغو وفينيسيوس، لكن الفريق سيضطر الآن إلى إيجاد توازن جديد في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
