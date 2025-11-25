"هذه هي الخطة".. مدرب سانتوس يقدم تحديثا "صريحًا" بشأن انتكاسة نيمار الجديدة!

كان نيمار متفائلاً بشأن تحقيق بداية جديدة وإنعاش مسيرته عندما انضم إلى نادي طفولته سانتوس في يناير 2025. كان قد تعافى لتوه من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي (ACL) أبعدته عن الملاعب لمدة عام ونصف تقريباً، ما دفع عملاق الدوري السعودي الهلال إلى فسخ عقده بالتراضي.

ومع ذلك، لم تسر عودته كما هو مخطط لها. إن حصيلة سبعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في 25 مباراة في جميع المسابقات لا تعتبر جيدة، وقد غاب اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً بشكل متكرر بسبب الإصابة خلال فترته الثانية في سانتوس.

كما أدت انتكاساته المستمرة في الإصابة إلى تأخير عودته للمنتخب البرازيلي، ومع تبقي فترة توقف دولي واحدة فقط في مارس قبل انطلاق كأس العالم 2026، فإنه يواجه سباقاً مع الزمن لإثبات نفسه لكارلو أنشيلوتي.

بعد التعافي من إصابة حديثة في أوتار الركبة، شارك نيمار في التشكيلة الأساسية لسانتوس في آخر ثلاث مباريات بالدوري البرازيلي، ولكن قبل مواجهة إنترناسيونال مباشرة يوم الاثنين، ذكرت شبكة بي إن سبورتس أنه كان يعاني من انزعاج في الركبة طوال الأسبوع.