محمود خالد

من القاع إلى سودأمريكانا: رونالدو يعطي "وصفة مثالية" إلى نيمار .. وقصته المُلهمة تستحق نظرة يا أنشيلوتي!

نيمار يضع كلمة النهاية للدوري البرازيلي .. وقد تكون لرحلته مع سانتوس!

خير ختام لعملاق عانى الأمرّين من أجل البقاء، هكذا كتب نيمار جونيور، فضلًا جديدًا من قصته "المُلهمة" مع ناديه سانتوس، الذي قادته "3" نقاط من البقاء إلى التأهل قاريًا.

وقاد نيمار، فريق سانتوس لفوز كبير على كروزيرو بنتيجة (3-0)، على ملعب أوربانو كالديرا، ضمن الجولة الـ38 والأخيرة، من الدوري البرازيلي، ليضع كلمة الختام على موسم 2025 الذي عاشت معه جماهير "بيكي" بين الشهد والدموع.

بثنائية سريعة من ثاسيانو في الدقيقتين 26 و28، وهدف ثالث من توقيع جواو شميدت بالدقيقة 60، لم يضمن سانتوس بقاءه فقط في الدوري البرازيلي، بل حجز مقعدًا أيضًا في كوبا سودأمريكانا، خلال الموسم المُقبل.

وأنهى سانتوس مشواره في الدوري، محتلًا المركز الثاني عشر، برصيد 47 نقطة، بينما تجمد رصيد كروزيرو عند 70 نقطة، في المركز الثالث، فيما أكمل فلامنجو، ثنائية الدوري مع كوبا ليبرتادوريس، بعدما تزعم الصدارة بـ79 نقطة.

ماذا قدم نيمار مع سانتوس في ختام الدوري البرازيلي؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

  • NeymarGetty Images

    الفتى الذهبي .. عاد للإنقاذ وتجاهل نصيحة الأطباء

    ومع عودة سانتوس إلى دوري الدرجة الأولى، بعد موسم من الهبوط، كان الفريق بحاجة إلى نيمار ليعود إلى بيته.

    نيمار أصرّ على قطع رحلته مع الهلال، والتضحية بالمشاركة في النسخة "الموسّعة" الأولى من كأس العالم للأندية 2025، ليعود إلى سانتوس، ويرتدي قميص بيليه الأسطوري رقم "10".

    ورغم أن شبح الإصابة لم يترك نيمار مع سانتوس، إلا أن الفتى الذهبي، كافح من أجل كتابة نهاية سعيدة، تنقذ فريقه من العودة إلى منطقة الهبوط.

    وكلّل نيمار تلك القصة، بتجاهل نصائح الأطباء بالراحة التامة حتى نهاية العام، بعد تعرضه للإصابة في غضروف الركبة، ليصرّ على المواصلة في أرض الميدان، من أجل مساعدة فريقه على البقاء، ليمنح القدر تقديرًا يستحقه نجم البرازيل على تلك التضحية، التي أثبت أنها كانت تستحق.

  • تكريم تاريخي .. نيمار يرد الجميل

    في بداية المباراة، قرر نادي سانتوس، تكريم نيمار جونيور، بمنحه درعًا تكريميًا، بمناسبة تسجيل 150 هدف في مسيرته مع النادي، حيث تسلم نيمار الجائزة برفقة زوجته وأطفاله.

    ووجه نيمار رسالة شكر للجماهير، قائلًا "أحب سانتوس، وشكرًا لكم جميعًا على التدعيم"، فيما قرر "الأمير" البرازيلي أن يرد الجميل من قلب الميدان، بفاصل مهاري، توّجه بـ"بري أسيست" رائع، بعدما ساهم في الهدف الثاني، إثر تمريرة إلى إيجور فينيسيوس، الذي أرسل عرضية إلى ثاسيانو، ليقابلها برأسية في شباك كروزيرو.

    نيمار كان أحد مفاتيح تألق سانتوس، بانتشاره في مختلف منطقة كروزيرو، سواءً في الأطراف أو العمق، كما قدم "3" تمريرات مفتاحية لزملائه، وصنع 42 تمريرة قصيرة ناجحة، بنسبة دقة بلغت 79%، فيما حاول قائد سانتوس أن يساهم في مهرجان أهداف فريقه، إلا أن دفاع المنافس قطع تسديدتين منه، فلم يتمكن من توجيه أي كرة إلى ما بين الخشبات الثلاث.

    واستعاد نيمار شيئًا من مهارات السابق، بعدما صنع 4 مراوغات ناجحة من أصل "5"، كما نجح في كسب 3 أخطاء لصالح فريقه، فضلًا عن استعادة الكرة من المنافس "3" مرات، وكسب 7 مواجهات ثنائية من أصل 11.

  • NeymarGetty Images

    خسارة قاسية تؤكد .. الطريق لم يكن مفروشًا بالورود!

    منذ عودته إلى سانتوس، تمكن نيمار من تسجيل 11 هدفًا و4 تمريرات حاسمة في 27 مباراة بجميع المسابقات، منها ثمانية أهداف في الدوري البرازيلي.

    طريق نيمار لم يكن مفروشًا بالورود، بل تعرض لأقصى هزيمة في رحلته مع ناديه البرازيلي، سواءً في فترته السابقة، ما قبل التنقل بين برشلونة وباريس سان جيرمان والهلال، أو بعد عودته، بالسقوط أمام فاسكو دي جاما، بسداسية نظيفة، في الجولة العشرين.

    وبينما كان سانتوس يواصل الاقتراب من دائرة الهبوط، أصرّ نيمار على تجاهل نصائح الأطباء، ليشارك في آخر 3 مباريات، حيث سجل هدفًا ضد سبورت ريسيفي وأحرز "هاتريك" ضد يوفنتود، قبل أن يساهم في مهرجان الثلاثية أمام كروزيرو، ويصنع 3 انتصارات مع سانتوس في خير ختام للموسم.

  • هل يرحل عن سانتوس؟

    وتلقى نيمار سؤالًا بعد المباراة، حول مستقبله مع سانتوس، في ظل انتهاء عقده مع ختام موسم 2025، ليردّ قائلًا "لا أعرف، طلبت منهم أن ينتظروا تلك المباريات، أريد أن أحصل الآن على راحة لأسبوع على الأقل، سأسافر قليلًا، وأنسى كرة القدم، وبعدها سأفكر".

    نيمار أكد أن سانتوس سيظل في قلبه، وسيضعه في المقام الأول، إلا أنه سيترك القرار وفق ما يفيد الجميع.

  • Neymar Jr. Cristiano RonaldoGetty/GOAL

    السير على درب رونالدو .. ورسالة إلى أنشيلوتي

    كلمة أخيرة، لعلّ الأفضل لمسيرة نيمار، بأن يواصل رحلته مع سانتوس، بعد هذا البناء الذي صنعه مع فريقه هذا الموسم.

    وفي ظل القلق من شبح الإصابات، قد تعد "وصفة" كريستيانو رونالدو مع النصر، خير دليل يمكن لنيمار السير عليه في الموسم المقبل مع سانتوس، الذي ضمن المشاركة في كوبا سودأمريكانا، بأن يركز نيمار على رحلته في الدوري ويتم إراحته في البطولة القارية الثانية في أمريكا الجنوبية، كما يفعل المدرب جورج جيسوس مع رونالدو في دوري أبطال آسيا 2.

    ورغم أن كرة القدم لا تعرف العواطف، إلا أن "الروح والقتالية" التي قدمها نيمار مع سانتوس، في ختام الدوري، قد تعد مؤشرًا للمدرب كارلو أنشيلوتي، بأن القائد السابق للبرازيل يستحق فرصة، إذا ما أثبت جاهزيته قبل كأس العالم 2026، كونه سيصبح "مُلهمًا" لرفاقه في المشهد العالمي.

