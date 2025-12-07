من القاع إلى سودأمريكانا: رونالدو يعطي "وصفة مثالية" إلى نيمار .. وقصته المُلهمة تستحق نظرة يا أنشيلوتي!

خير ختام لعملاق عانى الأمرّين من أجل البقاء، هكذا كتب نيمار جونيور، فضلًا جديدًا من قصته "المُلهمة" مع ناديه سانتوس، الذي قادته "3" نقاط من البقاء إلى التأهل قاريًا.

وقاد نيمار، فريق سانتوس لفوز كبير على كروزيرو بنتيجة (3-0)، على ملعب أوربانو كالديرا، ضمن الجولة الـ38 والأخيرة، من الدوري البرازيلي، ليضع كلمة الختام على موسم 2025 الذي عاشت معه جماهير "بيكي" بين الشهد والدموع.

بثنائية سريعة من ثاسيانو في الدقيقتين 26 و28، وهدف ثالث من توقيع جواو شميدت بالدقيقة 60، لم يضمن سانتوس بقاءه فقط في الدوري البرازيلي، بل حجز مقعدًا أيضًا في كوبا سودأمريكانا، خلال الموسم المُقبل.

وأنهى سانتوس مشواره في الدوري، محتلًا المركز الثاني عشر، برصيد 47 نقطة، بينما تجمد رصيد كروزيرو عند 70 نقطة، في المركز الثالث، فيما أكمل فلامنجو، ثنائية الدوري مع كوبا ليبرتادوريس، بعدما تزعم الصدارة بـ79 نقطة.