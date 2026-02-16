شعرة بين الاعتزال والمونديال: نيمار يرد على "كراهية" فيلو كلوب .. أسيست ونجاة من نهاية مستقبله!

"شعرة بين الاعتزال والمونديال"، لعله الوصف الأمثل لما يمرّ به النجم البرازيلي نيمار جونيور، والذي عاد إلى الملاعب، ليقود فريقه سانتوس، لانتصار ساحق على فيلو كلوب، بنتيجة (6-0)، ضمن الجولة الثامنة من مسابقة باوليستا لعام 2026.

نيمار بات أمام اختبار شاق، من أجل إثبات جدارته أمام كارلو أنشيلوتي، للعودة إلى منتخب البرازيل، كي يلحق بحلم الرقصة الأخيرة في نهائيات كأس العالم 2026، في الوقت الذي عاد فيه مؤخرًا من الإصابة التي أجبرته على الخضوع لجراحة غضروف الركبة.

وترك نيمار بصمته في مهرجان السداسية، التي جاءت عن طريق جابرييل باربوسا "هدفين"، مويسيس، ثاسيانو، جابرييل مينينو، بنجامين رولهايسر، في الدقائق 6 و18 و23 و69 و81 و83.

وخلال ثماني مباريات، حقق سانتوس انتصاره الثالث، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، محتلًا المركز الثامن، بينما تجمد رصيد فيلو كلوب عند 5 نقاط، في المركز الخامس عشر، وقبل الأخير.