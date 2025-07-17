ضحى بكأس العالم فأسقط الذي هزم بطله بالقاضية .. "روليت زيدان" يعيد أمجاد نيمار مع سانتوس!

نيمار يعود للتألق مع سانتوس..

لم يكن النجم البرازيلي نيمار جونيور، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سانتوس، بحاجة لأفضل من مباراة قمة، كي يعلن عن نفسه بقوة، ويطمئن جماهير ناديه بأنه لا يحمل في جعبته، شيئًا من بريق الماضي.

نيمار قاد سانتوس لانتصار ثمين على فلامنجو بهدف دون رد، أحرزه من ضربة قاضية في الدقائق الأخيرة، في مباراة الجولة 14 من الدوري البرازيلي، لينقذ فريقه، العائد مؤخرًا لدوري الدرجة الأولى، من مراكز الهبوط.

وأحرز نيمار هدفه في الدقيقة 84، بمهارة فردية عالية بين دفاعات فلامنجو، ليوقع على هدفه في شباك أجوستين روسي، معلنًا عن انتصار فريقه، الذي حلّ في المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة من 13 مباراة، بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط، بينما تجمد رصيد فلامنجو "المتصدر" عند 27 نقطة.

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