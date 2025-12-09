نيمار سانتوس إصابات الطبيب المعجزة البرازيل كأس العالم أنشيلوتي

سيخضع نيمار قريبًا لعملية استئصال جزئي للغضروف المفصلي في ركبته اليسرى. وتفيد ESPN أيضًا أن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا سيستشير قريبًا أخصائي العلاج الطبيعي البرازيلي الشهير إدواردو سانتوس، المعروف باسم "طبيب المعجزات" لقدرته على علاج المرضى في وقت قياسي، غالبًا باستخدام طرق غير تقليدية.
تخرج سانتوس من الجامعة الكاثوليكية البابوية (PUC) في بيلو هوريزونتي، وحصل على درجة الماجستير والدكتوراه في الطب الرياضي، وترأس لسنوات قسم الطب في نادي شنغهاي SIPG الذي يلعب في الدوري الصيني الممتاز. كما عمل في نادي فيتيس في هولندا ونادي زينيت في روسيا.
ومن بين مرضاه البارزين هولك وأوسكار وفيليبي كوتينيو، ومؤخراً فاندرسون وماتيوس كونيا لاعب مانشستر يونايتد. يقيم سانتوس حالياً في إنجلترا، حيث يعمل عن كثب على تعافي نجم فولهام رودريجو مونيز. في عام 2015، بعد أن تم استبعاد المدافع البرازيلي السابق دافيد لويز لمدة 8 إلى 10 أسابيع، تمكن سانتوس بأعجوبة من جعله يلعب مباراته التالية في غضون 10 أيام.