نيمار سانتوس إصابات الطبيب المعجزة البرازيل كأس العالم أنشيلوتي

على الرغم من أن نيمار يعمل بجد لاستعادة لياقته البدنية الكاملة قبل كأس العالم، إلا أن مدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي أصدر مؤخرًا تحذيرًا لجميع نجوم السيليساو. قال المدرب الإيطالي: "هناك العديد من اللاعبين الجيدين جدًا، وأنا بحاجة إلى اختيار لاعبين في كامل لياقتهم البدنية. ليس نيمار فقط، قد يكون [مهاجم ريال مدريد] فينيسيوس. إذا كان فينيسيوس في حالة جيدة بنسبة 90٪، سأستدعي لاعبًا آخر في حالة جيدة بنسبة 100٪، لأن هذه فرقة تتمتع بمستوى عالٍ جدًا من الكفاءة، خاصة في الهجوم. في الهجوم، لدينا العديد من اللاعبين الجيدين".

وأضاف: "إذا تحدثنا عن نيمار، علينا أن نتحدث عن لاعبين آخرين. علينا أن نفكر في البرازيل، التي يمكن أن تكون مع نيمار أو بدون نيمار، مع لاعبين آخرين أو بدون لاعبين آخرين. سنضع القائمة النهائية بعد موعد الفيفا في مارس. أفهم جيدًا أنهم مهتمون جدًا بنيمار، وأريد أن أوضح أننا في ديسمبر، وكأس العالم في يونيو، وسأختار الفريق الذي سيذهب إلى كأس العالم في مايو. إذا كان نيمار يستحق ذلك، وإذا كان بحالة جيدة، أفضل من أي لاعب آخر، فسيلعب في كأس العالم، وهذا كل شيء. أنا لا أدين لأحد بشيء".