Getty Images Sport
حلم كأس العالم يبتعد.. استبعاد "طويل" لنيمار بسبب إصابة في الركبة!
أزمة إصابات نيمار تتفاقم
قضى نيمار ما يقرب من عام ونصف العام على الهامش في الهلال بعد تمزق الرباط الصليبي الأمامي أثناء اللعب للبرازيل في سبتمبر 2023. تحول انتقاله الذي حظي بضجة كبيرة من باريس سان جيرمان إلى الدوري السعودي للمحترفين إلى كابوس، وغادر الشرق الأوسط أخيراً في يناير 2025 ليعود إلى نادي صباه سانتوس.
كانت الخطة تهدف لرفع مكانة سانتوس عند عودته إلى دوري الدرجة الأولى في كرة القدم البرازيلية. في الوقت نفسه، كان نجم "السيليساو" سيحصل على وقت اللعب الذي تشتد الحاجة إليه لاستعادة لياقته البدنية ومستواه للعودة إلى المنتخب الوطني. ومع ذلك، لم تسر الأمور كما هو مخطط لها.
فبينما سجل نيمار سبعة أهداف في 25 مباراة في جميع المسابقات، إلا أنه غاب بسبب الإصابة بشكل متكرر خلال فترته الثانية في سانتوس. كما أدت نكسات الإصابة المستمرة للمهاجم إلى تأخير عودته إلى المنتخب البرازيلي، ومع تبقي فترة توقف دولي واحدة فقط في مارس قبل انطلاق كأس العالم 2026، فإنه يواجه سباقاً مع الزمن لإثبات نفسه لكارلو أنشيلوتي.
- Getty Images Sport
أحدث نكسة لنيمار
بعد إجبار إنترناسيونال على التعادل 1-1 يوم الاثنين بدون المهاجم البرازيلي، قال مدرب سانتوس فويفودا للصحفيين حول أحدث نكسة لنيمار: "الخطة هي أن يتواجد في المباراة ضد سبورت. عليّ التحدث معه، أنا لست في حضوره الجسدي وسأحترم قرارات نيمار. لكن التزامه هو أن يكون موجوداً، هو يريد دائماً أن يكون موجوداً. قبل مباراة ميراسول، شعر بعدم راحة في ركبته. وشعر بذلك أيضاً أثناء المباراة. في اليوم التالي، كان يعاني من انزعاج كبير في تلك الركبة. نعلم أن لدينا مباريات كل ثلاثة أيام. مع السفر، سنصل إلى سانتوس غداً بعد الظهر... إنه لاعب نحتاجه في جميع الجولات الثلاث وسيساعدنا. إنه قائدنا في الملعب. سيكون هناك. لقد شعر أنه لن يكون قادراً على تلبية متطلبات مباراة اليوم".
نيمار يغيب عن الملاعب حتى نهاية 2025
الآن، تفيد تقارير "جلوبو إسبورتي" بأن نيمار تعرض لإصابة في الغضروف المفصلي (المينيسكوس) في ركبته اليسرى، مما سيبعده عن الملاعب للفترة المتبقية من العام. بدأ كل شيء خلال ظهوره الأخير ضد ميراسول، عندما سقط اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً متألماً بعد محاولته المراوغة لتجاوز مدافع. ورغم أن نيمار أكمل الـ 90 دقيقة كاملة في المباراة، إلا أن ذلك أثار الشكوك حول حالته، والتي تم تأكيدها الآن كإصابة خطيرة.
تأتي الإصابة كضربة هائلة لسانتوس، الذي تتبقى له ثلاث مباريات فقط في حملة 2025-26 ولا يزال يعاني في منطقة الهبوط.
- getty
مشاركة نيمار في كأس العالم غير مؤكدة
في هذه المرحلة، من الصعب جداً التنبؤ بما إذا كان نيمار سيتمكن من المشاركة في كأس العالم الرابعة له في أمريكا الشمالية العام المقبل. إنه خارج الخدمة لبقية عام 2025 ولن يكون هناك أي نشاط يذكر له في العام الجديد، حيث ينطلق موسم كرة القدم البرازيلي الجديد فقط في أواخر مارس. خياره الوحيد قد يكون العودة إلى أوروبا للحصول على وقت للعب قبل كأس العالم.
بدون لعب مباريات كافية، من غير المرجح أن يستدعيه أنشيلوتي للمنتخب الوطني، رغم أن الإيطالي لا يزال يأمل في عودة نيمار إلى قمة حالته قريباً. قال أنشيلوتي خلال معسكر البرازيل في نوفمبر: "نيمار ضمن قائمة اللاعبين الذين يمكنهم الذهاب إلى كأس العالم. لديه ستة أشهر لدخول القائمة النهائية. نيمار تعافى، لكنه يحتاج لتقديم أداء. عندما ينتهي الدوري البرازيلي، سيكون لديه بعض وقت الإجازة، وبعد ذلك يجب عليه إظهار جودته وحالته البدنية مرة أخرى".
كما قدم مدرب "السيليساو" بعض كلمات النصيحة للنجم البرازيلي الكبير، حيث أضاف: "الحقيقة هي أن كرة القدم اليوم تطلب أشياء كثيرة، ليس فقط الموهبة. أيضاً، الحالة البدنية، والحدة (الكثافة). نأمل أن يتمكن نيمار من أن يكون في أفضل مستوياته. يحتاج للعب في المركز أكثر، ليس كجناح. الأجنحة في كرة القدم اليوم هم لاعبون تحتاج منهم للمساعدة دفاعياً أيضاً. عندما تلعب قليلاً أكثر في الداخل، يكون العمل الدفاعي أقل بكثير مما لو لعبت كجناح".
إعلان