نيمار برشلونة عاد من جديد .. "المقاتل" انفجر في 17 دقيقة ضد جوفنتود وباريس لم يستطع الصمت أمام "هاتريك البقاء"!

في الوقت الذي شعر فيه الجميع أن بريق نيمار قد انطفأ إلى الأبد، وأنه لن يعود مرة أخرى إلى النسخة التي أحببناها واستمتعنا بها في برشلونة، قرر صاحب الـ33 سنة إبهارنا دون أي سابق إنذار.

سانتوس ينافس على الهبوط، الكثير من مشاكل الركبة والإصابات، وأنباء حول غيابه عن مباريات فريقه الحاسمة في معركة الهبوط وعدم الظهور مرة أخرى حتى نهاية العام، كل شيء يسير في الاتجاه الذي لا يريده نيمار.

ولكن نجم برشلونة والهلال وباريس سان جيرمان السابق، قرر إنهاء عام 2025 بقصة كفاح قصيرة، بتسجيل 5 أهداف في آخر 3 مباريات لعبها مع سانتوس، ليؤكد لنا أنه لا يزال حيًا ويستحق "فرصة ثانية من الجميع".

الأمر بدأ تصاعديًا، هدف في شباك ميراسول، ثم غاب أمام إنترناسيونال للإصابة، قبل العودة للتسجيل أمام سبورت ريسيفي، لنرى بعدها النسخة المُرعبة من نيمار .. هاتريك في الفوز على جوفنتود 3/0، في المباراة التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بالجولة 37 من الدوري البرازيلي.