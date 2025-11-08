"لن تلعب كجناح وهذا مركزك الأفضل" .. أنشيلوتي يوجه نصيحة لنيمار من أجل الظهور في كأس العالم 2026

وفيما يتعلق باستبعاد نيمار، قال أنشيلوتي لمجلة PLACAR: "نعم، نعم (يضحك)، [السؤال الذي سمعته أكثر من غيره حتى الآن] هو عن نيمار، لكن هذا أمر طبيعي لأنه أسطورة كرة القدم البرازيلية. لذا، هذا أمر طبيعي. أعلم أن الجميع يريد أن يعود نيمار إلى أفضل حالاته البدنية. وكذلك الاتحاد البرازيلي لكرة القدم والمدرب والطاقم الفني للمنتخب الوطني يأملون أن يعود نيمار إلى أفضل مستوياته".

وأضاف:" الحقيقة هي أن كرة القدم اليوم تتطلب الكثير من الأشياء. ليس فقط الموهبة، ولكن أيضًا الحالة البدنية والكثافة... آمل أن يكون نيمار في أفضل مستوياته".

وتابع:"أعتقد أنه يحتاج إلى اللعب في مركز أكثر، وليس كجناح، لأن الجناحين في كرة القدم اليوم هم لاعبون تحتاج إلى مساعدتهم دفاعيًا أيضًا. عندما تلعب في مركز أكثر عمقًا بالملع، يكون العمل الدفاعي أقل بكثير مما هو عليه عندما تلعب كجناح. وأعتقد أيضًا أن اللاعب الموهوب جدًا، الأقرب إلى المرمى، لديه فرص أكثر لتسجيل الأهداف. [الرقم 9 الوهمي] قد يكون مركزه المثالي".