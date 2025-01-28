"عقد البهبهاني استثناء؟" .. سعد اللذيذ يتورط أمام الجماهير بعد رحيل نيمار عن الهلال

سعد اللذيذ يتعرض للهجوم باستمرار..

أصبح سعد اللذيذ، نائب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، رئيس برنامج الاستقطاب، في مرمى نيران الانتقادات مجددًا؛ وذلك في أعقاب فسخ نادي الهلال عقد نجمه نيمار دا سيلفا جونيور.

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الهلال أعلن في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، فسخ عقد نيمار مع الفريق الأول لكرة القدم بـ"التراضي"؛ بعد عامٍ ونصف فقط من الانضمام إليه.

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وانضم النجم البرازيلي البالغ من العمر 32 سنة، إلى الزعيم الهلالي في صيف عام 2023، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، في صفقة قدرت قيمتها بـ90 مليون يورو؛ وبعقد لمدة موسمين.

لكن.. نيمار تعرض لإصابتي "قطع في الرباط الصليبي" و"تمزق في العضلة الخلفية"؛ ما أدى إلى مشاركته في 7 مباريات فقط مع الهلال، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ قبل فسخ عقده نهائيًا في يناير الحالي.

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واستغل عدد من الإعلاميين، وقطاع كبير من الجماهير الرياضية في السعودية، رحيل نيمار جونيور عن الهلال؛ للهجوم على اللذيذ وتذكيره بتصريحاته السابقة، التي تحدث فيها عن أن فسخ العقود بـ"التراضي"، أمر انتهى ولن يتم السماح به مجددًا.