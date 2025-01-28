3 خسائر للهلال ونار جيسوس .. لا تفرحوا كثيرًا فرحيل نيمار ليس إيجابيًا 100%!

نيمار رحل عن الهلال سريعًا "دون ترك بصمة حقيقية"..

"عام ونصف و7 مباريات".. هذه هي حصيلة مشوار النجم نيمار دا سيلفا جونيور، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قبل الرحيل رسميًا.

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نيمار البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى الهلال في صيف 2023، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان؛ في واحدة من الصفقات التي هزت الوسط الرياضي العالمي.

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لكن بعد انضمامه مباشرة، تحولت صفقة النجم البرازيلي إلى "كابوسٍ" داخل قلعة الزعيم؛ حيث تعرض اللاعب لإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي"؛ وذلك بعد أن خاض 5 مباريات رسمية فقط بقميص الفريق.

هُنا.. قرر الهلال رفع اسم نيمار من قائمته "المحلية"، في شهر يناير من عام 2024، مع ضم مواطنه الظهير الأيسر رينان لودي من نادي مارسيليا؛ وتسجيله بدلًا منه.

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وعندما عاد نيمار جونيور من "الصليبي"، خاض مباراتين فقط مع الزعيم الهلالي في بطولة النخبة الآسيوية - المسموح له بالمشاركة فيها -، ثم تعرض لإصابة جديدة بـ"تمزق في العضلة الخلفية".

هذه الإصابة الجديدة كانت بمثابة "الفصل الأخير" في قصة نيمار مع الهلال؛ حيث أعلن جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، رفضه إعادة تسجيل اللاعب في "القائمة المحلية" مجددًا.

وقتها فقط.. بدأت المفاوضات بين الإدارة الهلالية والنجم البرازيلي، للتوصل إلى اتفاق لفسخ العقد بـ"التراضي"؛ وهو ما تم الإعلان عنه رسميًا، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء.