كأن جدل فترته مع الهلال لم يكفِ! .. نيمار يثير الدهشة بطريقة وصوله إلى تدريبات سانتوس

تصرف غريب من نيمار في أولى حصصه التدريبية مع سانتوس..

واصل نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي سانتوس، إثارة الجدل؛ وذلك بعد رحيله عن عملاق الرياض الهلال.

نيمار غادر الهلال في الميركاتو الشتوي "يناير 2025"، وذلك بعد عامٍ ونصف من الإصابات، وإثارة الجدل بتصرفاته وسفرياته المتواصلة.

وبعد مغادرة الزعيم.. عاد الساحر البرازيلي إلى نادي طفولته سانتوس؛ والذي رحل عنه قبل ما يقرب من 12 سنة، وتحديدًا في صيف عام 2013.

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ووقع نيمار جونيور البالغ من العمر 32 سنة، على عقود تربطه مع الفريق البرازيلي العملاق؛ لمدة 6 أشهر فقط، قابلة للتمديد.