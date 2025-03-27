"ستحطم رقم نيمار إذا تمت!" .. النصر يرصد صفقة تاريخية من وست هام

نجم عالمي قد ينضم إلى النصر قريبًا..

بدأ مسؤولو نادي النصر، في التخطيط للموسم الرياضي القادم 2025-2026، في محاولة لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم بقوة؛ من أجل العودة إلى منصات التتويج مجددًا.

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النصر يبتعد عن منصات التتويج منذ عام 2020؛ وهو الأمر الذي يبدو أنه سيستمر في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، محليًا على الأقل.

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وخسر الفريق النصراوي لقبي السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، في الموسم الحالي؛ مع احتلال "المركز الثالث" في جدول ترتيب دوري روشن، والتأهل إلى ربع نهائي النخبة الآسيوية.