"عليك محاسبتي في يوليو" .. نيمار يعد بتحقيق كأس العالم للمرة السادسة مع البرازيل موجهًا رسالة إلى أنشيلوتي

خلال حضوره مساء أمس السبت في حفل للمغني وصديقه تياجوينيو في مدينة ساوباولو، وجه رسالة مازح فيها مدربه كارلو أنشيلوتي، بشأن كأس العالم 2026.

وقال نيمار في الحفل: "سنفعل كل ما هو ممكن ومستحيل من أجل إعادة كأس العالم إلى البرازيل، في يوليو يمكنك محاسبتي على هذا الوعد".

واستطرد قائلًا: "إذا وصلنا إلى نهائي كأس العالم 2026، أعدكم بأنني سأسجل هدفًا في المباراة النهائية، ومساعدة البرازيل لتحقيق البطولة السادسة".

ومازح نيمار المدرب الإيطالي قائلًا: "هيا يا أنشيلوتي، ساعدنا!"، كنوع من مطالبته بضمه إلى صفوف المنتخب البرازيلي خلال الفترة المقبلة، من أجل الاستعداد للمشاركة في كأس المونديال.