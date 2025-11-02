"لهذا السبب اضطررت لتوضيح الحقيقة" .. نيكي نيكول تحسم الجدل المثار حول خيانة يامال لها!

أغلق نجم برشلونة الصاعد لامين يامال باب الشائعات حول حياته العاطفية، بعدما أكد انتهاء علاقته بالمغنية الأرجنتينية نيكي نيكول، نافياً تمامًا ما تردد عن وجود خيانة بينهما.

وقال يامال، البالغ من العمر 18 عامًا، في تصريحات لبرنامج "D Corazón" على القناة الإسبانية RTVE: "انتهت علاقتي بنيكي نيكول منذ فترة، ولم يكن السبب خيانة كما يُقال، بل كان القرار مشتركًا وبكل احترام".

وأكد الإعلامي خافي هويوس، مقدم البرنامج، أنه تواصل مع اللاعب شخصيًا، مضيفًا عبر حسابه في إنستجرام: "لامين يامال أكد لي بنفسه أنه أنهى علاقته بنيكي نيكول، وشدد على أن كل ما يُقال عن خيانته غير صحيح".

يُذكر أن أنباء الانفصال انتشرت بعد أن حذفت نيكول جميع صورها مع نجم برشلونة من حسابها على "إنستجرام"، ما أثار موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل.