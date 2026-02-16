Getty Images
نيكو ويليامز يتلقى خبراً صادماً عن إصابته، حيث سيغيب نجم نادي أتلتيك كلوب لفترة غير محددة بسبب مشكلة معقدة في منطقة الفخذ
نيكو ويليامز يتلقى أخباراً مروعة عن إصابته
على الرغم من المحاولات لإدارة الإصابة من خلال مزيج من التدريبات المخصصة والدقائق المدارة، قرر النادي في النهاية سحب اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا من الملاعب بعد أن غاب عن فوز الفريق الأخير في الدوري الإسباني.
وصلت الحالة إلى نقطة حرجة بالنسبة للاعب والطاقم الفني على حد سواء. بعد المباراة في ملعب كارلوس تارتير، أوضح مدرب أتلتيك إرنستو فالفيردي موقفه بشأن تدهور الحالة البدنية للجناح. "نيكو يعاني من مشاكل ولا يبلغ 100٪ من لياقته. لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو. نواصل العمل على خيارات مختلفة، في الوقت الحالي بالتناوب بين العلاج والمنافسة، وإذا لم يتعافى، فإننا نفكر في السماح له بالراحة لبضعة أسابيع من أجل تقوية المنطقة المصابة"، أوضح المدرب السابق لبرشلونة. وبالتالي، بدأ اللاعب رسميًا خطة علاج متخصصة معززة بمشاركة أخصائيين خارجيين لمعالجة السبب الجذري للألم.
- Getty Images Sport
إيناكي ويليامز يتحدث عن "جحيم الإصابات" الذي عانى منه شقيقه
وقد أبرز شقيق اللاعب، إيناكي، خطورة الموقف، حيث كشف عن الأثر العاطفي والجسدي الذي خلفته الإصابة. وفي تصريح له بعد مباراة أوفييدو، لم يتردد شقيق ويليامز الأكبر في الحديث عن الصعوبات التي واجهها نيكو خلف الكواليس. "إنه في حالة سيئة، فهو يعاني من عدم الراحة منذ سبتمبر... صحيح أنك في بعض الأيام تشعر بتحسن كبير في منطقة العانة، وفي اليوم التالي تشعر بتدهور كبير. لقد ذكرت الأسبوع الماضي أنه أخبرني أنه بدأ يرى الضوء... والآن يبدو أنه تراجع خطوتين أو ثلاث خطوات إلى الوراء"، اعترف إيناكي.
من الناحية الإحصائية، لا يمكن إنكار تأثير الإصابة على موسم نيكو. على الرغم من مشاركته في 26 مباراة في جميع المسابقات، إلا أنه لم يكن لائقًا بدنيًا إلا لـ 18 مباراة منها، وتضاءل تأثيره بشكل كبير مقارنة بأدائه الرائع في الموسم الماضي. إجمالي وقت لعبه على أرض الملعب هو 1728 دقيقة، أي أقل بنحو 1200 دقيقة من زميله ميكيل جوريجيزار، مما يوضح مقدار الوقت الذي قضاه الجناح في غرفة العلاج أو على مقاعد البدلاء كإجراء احترازي. وأضاف إيناكي أنه "كان قد بدأ يرى الضوء، والآن يبدو أنه تراجع خطوتين أو ثلاث خطوات إلى الوراء"، حيث أجبرت الانتكاسة النادي على البحث عن حلول غير جراحية أكثر جرأة.
أحلام كأس العالم تحت تهديد خطير
توقيت هذه "المصائب المتتالية" لا يمكن أن يكون أسوأ مع اقتراب كأس العالم 2026. هناك الآن مخاوف متزايدة من أن نيكو قد يضطر إلى اللجوء إلى الجراحة إذا فشل هذا العلاج المحافظ، مما سيؤدي بالتأكيد إلى إنهاء موسمه وربما استبعاده من البطولة في أمريكا الشمالية. تشير التقارير إلى أن الجراحة ستتطلب فترة نقاهة لا تقل عن شهرين، ولكنها قد تمتد إلى ثلاثة أو أربعة أشهر، مما لا يترك له الوقت الكافي لاستعادة لياقته البدنية قبل انطلاق البطولة في يونيو. سيتابع المدير الفني للمنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي الوضع عن كثب، حيث لا يزال ويليامز أحد الأعمدة الأساسية في هجوم المنتخب الوطني.
وقد أوضح مدير الكرة في نادي أتلتيك كلوب، ميكيل غونزاليس، مؤخرًا الخطة الحساسة التي يتبعها النادي لتجنب الجراحة. في وقت سابق من هذا الشهر، صرح غونزاليس: "نواصل العمل على خيارات مختلفة، وإذا لم يتعافى، فسننظر في إيقافه عن اللعب لبضعة أسابيع للإصرار على علاج تقوية البطن". وقد بدأ هذا التوقف رسميًا الآن. في حين أن النادي لم يحدد موعدًا علنيًا لعودته، تشير مصادر قريبة من الفريق الطبي إلى أنه سيغيب لمدة أربعة أسابيع على الأقل، مما يجعل مشاركته في مباراة نصف نهائي كأس الملك ضد ريال سوسيداد موضع شك كبير.
- Getty
المعضلة الجراحية في سان ماميس
الامتناع عن إجراء الجراحة هو مخاطرة محسوبة من قبل النادي الباسكي. غالبًا ما يميل الإجماع الطبي الحديث إلى عدم إجراء جراحة لعلاج ألم الفخذ لدى اللاعبين المتفجرين، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان دائم للسرعة والتسارع اللذين يجعلان من نيكو تهديدًا قاتلًا على الجناح. لا يزال الطاقم الطبي للنادي متمسكًا برأيه بأن الجراحة لا تضمن الشفاء التام وستبعد لاعبهم المتميز عن الملاعب لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر.
في الوقت الحالي، يجب على مشجعي سان ماميس الانتظار والأمل في أن تؤدي فترة الراحة التامة وتقوية عضلات البطن إلى حل المشكلة نهائياً. لا يوجد أي ضغط على النادي لإعادة اللاعب بسرعة، حيث أشار إيناكي إلى أن الجدول الزمني الحالي للفريق يتيح فرصة للتحلي بالصبر. ومع ذلك، مع عدم وجود جدول زمني محدد بشأن مشاركته في أهم مباريات الموسم، لا تزال حالة عدم اليقين تخيم على بلباو. سيتعين على أتلتيك أن يتعلم العيش بدون لاعبه الأكثر ديناميكية، بينما يكافح نيكو لإنقاذ موسمه وحلمه بالمشاركة في كأس العالم.
