"إذا ظل معنا عامًا آخر سألعب مجانًا!".. نيكو باز يثير هوس الجميع في كومو ويلقي الكرة في ملعب ريال مدريد

نيكو باز يقدم التوهج في الدوري الإيطالي

بعد فوز كومو 1-3 على فيورنتينا في كأسإيطاليا، ترك نيكو باز تساؤلات كبيرة حول مستقبله.

بعد هذا النجاح التاريخي، الذي يمنح فريق لاريا فرصة خوض ربع النهائي بعد 40 عامًا من المرة الأولى والوحيدة حتى الآن، اعترف اللاعب المولود في عام 2004 أنه لا يعرف ما إذا كان سيبقى في لاجو.

في غضون ذلك، تستمر الشائعات حول احتمال رحيله، ولا سيما حول احتمال عودته إلى ريال مدريد، الذي لا يزال يمتلك حق إعادة شراء اللاعب الأرجنتيني الموهوب.

موسمه الاستثنائي، وكلمات المدير الرياضي لفريق كومو لوداي، ومزحة موراتا، ومديح أنخيل دي ماريا، كلها عوامل تغذي قضية قد تصبح محورية في سوق الانتقالات للنادي اللومباردي في الأشهر المقبلة.

  • مستقبل غير مؤكد لنيكو باز مع كومو

    بعد فوزه في كأس إيطاليا بنتيجة 1-3، اعترف نيكو باز لـ"ميدياسيت" أنه غير متأكد من موقفه الموسم المقبل، موضحًا أن "هناك الكثير من الأمور المعلقة" وأنه في الوقت الحالي لا يفكر سوى في اللعب مع كومو و"الفوز بكل ما يمكننا".

    أكد لاعب الوسط الأرجنتيني المولود في عام 2004 أنه لا يعرف ما إذا كان سيبقى أو سيعود إلى مدريد، مشددًا مرة أخرى على رغبته في التفكير في كل مباراة على حدة والتركيز على كومو.

    "هل سأبقى؟ لا أعرف، هناك الكثير من الأمور. أفكر في اللعب هنا في كومو والفوز بكل ما نستطيع. نفكر في الوصول إلى أعلى مستوى ممكن واللعب مباراة تلو الأخرى".

  • ريال مدريد والسيناريوهات المحتملة لنيكو باز

    ريال مدريد يمتلك بند إعادة شراء لنيكو باز بقيمة 9-10 ملايين يورو قابل للتنفيذ بحلول يونيو 2026، وهو خيار قد يستخدمه الفريق الأبيض خاصة في ضوء أداء اللاعب الأرجنتيني.

    اللاعب، الذي انضم إلى كومو في صيف 2024، سجل 24 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، مع 9 أهداف و6 تمريرات حاسمة بين الدوري وكأس إيطاليا.

  • ماذا قال المدير الرياضي لكومو؟

    أوضح المدير الرياضي كارلو ألبرتو لودى لميدياسيت، قبل مباراة فيورنتينا، أن النادي اللارياني يعمل على اللاعب ضمن مشروع متوسط المدى، مذكرًا بأن الكثيرين اعتقدوا أن عودته إلى ريال مدريد كانت محتملة جدًا في نهاية الموسم الماضي.

    وأضاف لودي أن كومو يعتزم الاستمرار مع باز لأطول فترة ممكنة، واصفاً إياهبـ"الطفل"بسبب طريقة لعبه لكرة القدم ومعترفًا بموهبته الاستثنائية، مع التأكيد على أن كل شيء سيعتمد على حق ريال مدريد في إعادة شرائه.

    وأضاف: "نحن نستمتع بوجوده، إنه طفل. أحب أن أطلق عليه هذا اللقب بسبب طريقة تفكيره في كرة القدم. إنه لاعب متميز، ولدينا مشروع طويل الأمد معه، ومن الواضح أننا نعلم أننا نعتمد على ريال مدريد".

  • تأثير نيكو باز مع كومو

    يواصل نيكو باز تأكيد مكانته كنجم فريق كومو بقيادة فابريجاس، الذي وصل برفقته إلى ربع نهائي كأس إيطاليا، حيث ينتظرهم ملعب دييجو مارادونا لمواجهة نابولي بقيادة أنطونيو كونتي.

    كان أداء لاعب الوسط المهاجم حاسمًا أيضًا في مباراة فرانكي، حيث سجل هدف التقدم 2-1 للفريق اللارياني.

  • موراتا يمازح نيكو باز

    بعد النجاح الذي حققه في فلورنسا، مازح ألفارو موراتا ميكروفونات "ميدياسيت" بشأن مستقبل زميله.

    وأردف مهاجم كومو: "إذا بقي معنا لمدة عام آخر، سألعب مجانًا".. قال المهاجم الإسباني، الذي عاد أخيرًا إلى التهديف بعد أكثر من ثمانية أشهر.

    وأضاف موراتا: "نيكو باز بطل داخل الملعب وجميع هؤلاء اللاعبين رائعون".

  • دي ماريا: نيكو باز يجلب الفرح للأرجنتينيين

    في مقابلة مع صحيفة "آس" الإسبانية، قال أنخيل دي ماريا إنه يتابع عن كثب تطور باز، وأشاد بإمكاناته ومستواه في اللعب وتأثيره على موسم كومو.

    وأضاف: "لديه إمكانات نمو هائلة. أنا أتابعه بانتظام ومستواه مرتفع للغاية. إنه يلعب بشكل مذهل ويظهر علامات تحسن مستمر، مما يجلب الكثير من الفرح للأرجنتينيين".

    ووصف لاعب يوفنتوس السابق زميله بأنه "مذهل" ويحسن مستواه باستمرار، مضيفًا أن وجوده في كومو يساعده على النمو بثقة وتحسين أدائه.

    لكنه دعا إلى توخي الحذر بشأن احتمال عودته إلى ريال مدريد، مذكرًا بأن الفريق الأبيض لديه بالفعل العديد من اللاعبين رفيعي المستوى وأن إعادته ليبقى على مقاعد البدلاء لن يكون خطوة صحيحة.

    وقال: "نعم، بالتأكيد. المشكلة هي أن ريال مدريد لديه العديد من اللاعبين الجيدين، وإعادته إلى هنا فقط لتركه على مقاعد البدلاء ليس فكرة جيدة. البقاء في كومو يفيده كثيرًا؛ إنه واثق من نفسه، وقد تحسن أيضًا مقارنة بالموسم الماضي، وأنا سعيد جدًا من أجله. سيكون لديه فرصة للعب في نادٍ كبير".

