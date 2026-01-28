"إذا ظل معنا عامًا آخر سألعب مجانًا!".. نيكو باز يثير هوس الجميع في كومو ويلقي الكرة في ملعب ريال مدريد

بعد فوز كومو 1-3 على فيورنتينا في كأسإيطاليا، ترك نيكو باز تساؤلات كبيرة حول مستقبله.

بعد هذا النجاح التاريخي، الذي يمنح فريق لاريا فرصة خوض ربع النهائي بعد 40 عامًا من المرة الأولى والوحيدة حتى الآن، اعترف اللاعب المولود في عام 2004 أنه لا يعرف ما إذا كان سيبقى في لاجو.

في غضون ذلك، تستمر الشائعات حول احتمال رحيله، ولا سيما حول احتمال عودته إلى ريال مدريد، الذي لا يزال يمتلك حق إعادة شراء اللاعب الأرجنتيني الموهوب.

موسمه الاستثنائي، وكلمات المدير الرياضي لفريق كومو لوداي، ومزحة موراتا، ومديح أنخيل دي ماريا، كلها عوامل تغذي قضية قد تصبح محورية في سوق الانتقالات للنادي اللومباردي في الأشهر المقبلة.

