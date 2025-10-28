التحقيقات تزداد عُمقًا .. طلب جديد للمحكمة من برشلونة في قضية نيجريرا

قضية خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا تمثل واحدة من أبرز الفضائح المالية والإدارية في تاريخ نادي برشلونة الحديث، وقد بدأت عام 2023 ومازالت التحقيقات جارية حتى الآن.

نيجريرا، النائب السابق لرئيس لجنة الحكام الإسبانية، اتُهم بالحصول على مدفوعات مالية كبيرة من النادي الكتالوني مقابل استشارات تحكيمية على مدى عقدين وتحديدًا خلال الفترة بين عامي 2000-2018، دون وجود عقود رسمية أو تقارير مكتوبة تثبت تقديم هذه الخدمات، وتصل قيمة تلك المدفوعات إلى نحو 7.3 ملايين يورو.

القضية أثيرت في إطار تحقيقات أوسع حول التعاملات المالية غير الشفافة بين الأندية والحكام في إسبانيا، ما أثار جدلاً حول نزاهة المباريات وشفافية إدارة الأندية. التحقيقات تشمل استدعاء شخصيات بارزة مثل رؤساء برشلونة السابقين والحاليين، والمدربين، والحكام، للتأكد من ملابسات المدفوعات ودور نيجريرا في تقديم الاستشارات المزعومة.

النادي الكتالوني نفى كل تلك التهم جملة وتفصيلًا، ويُصر رئيسه جوان لابورتا على براءة النادي وعدم دفعه رشاوى لأي من الحكام أو المسؤولين.