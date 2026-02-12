حلم الفريق الكبير دون التخلي عن الإنقاذ .. نور الدين بن زكري يقترب من محطة جديدة في دوري روشن!

قبل كل شيء، لنستعرض أرقام المدرب نور الدين بن زكري أمام الرباعي الكبير، والتي إن شهدت ندية كبيرة من قِبل كتيبة المدرب الجزائري، واقتراب من الفوز قبل انتزاع المنافس نقطة التعادل في اللحظات الأخيرة، إلا أن التاريخ لا يعترف سوى بلغة النتائج.
وهكذا جاءت نتائج فرق نور الدين بن زكري أمام الرباعي الكبير في دوري المحترفين السعودي..
- ضد الهلال: 6 مباريات - فوز وحيد - تعادل وحيد - 4 هزائم.
- ضد النصر: 9 مباريات - لا فوز - 3 تعادلات - 6 هزائم.
- ضد الاتحاد: 4 مباريات - فوز وحيد - لا تعادل - 3 هزائم.
- ضد الأهلي: 8 مباريات - 3 انتصارات - تعادل وحيد - 4 هزائم.
وفي مشواره مع الأندية السعودية، يمكن القول إن الاتفاق هو "الضحية المفضلة" لابن زكري، بعدما حقق 5 انتصارات عليه.